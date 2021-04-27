İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı var mı, izin gerekiyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu ‘tam kapanma’ duyurusu İçişleri Bakanlığı’nın yayınlanmış olduğu detaylar ile netlik kazandı. Tam kapanma sürecinde vatandaşlar özel araçları ile seyahat edebilecekler mi araştırılıyor. Tam kapanma süresinde şehirler arası seyahat için izin belgesi almak gerekiyor mu? Tüm ayrıntılar haberimizde

27 Nisan 2021 Salı 16:45
Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı var mı, izin gerekiyor mu?
Takip Et:

Türkiye koronavirüs ile mücadele ederken dün akşam gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında ülke için ciddi kararlar ile tekrar gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleşen toplantı sonrasında halka duyuruda bulunan Cumhurbaşkanı, tam kapanma dönemine geçileceğinden bahsetti 29 Nisan, 17 Mayısıs tarihleri aralığında ülke tamamen kapanma yaşayacak. Bu sürede ise sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte vatandaşların en merak ettiği konu vatandaşlar özel araçları ile seyahat edebilecekler mi sorusu oluyor. .

Özel araçlar ile şehirlerarası yasak var mı?

Sokağa çıkma kısıtlamasında ülke tam kapanmaya girerken 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayısıs 2021 Pazartesi gününe kadar 05.00’e kadar şehirler arası seyahat yasaklandı. Fakat zorunlu haller dışında seyahat yapılabilir.

 Şehirler arası seyahat kısıtlamasında istisna durumlar nelerdir?

 Şehirler arası seyahat kısıtlamasında muaf tutulacak kişiler, kamu görevlisi olurken Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.

Kendisi, eşi, vefat eden birinci derece yakını olması durumunda cenazelere katılmak için ilk olarak cenaze yakını e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından hemen otomatik olarak onaylanması gerekir Ayrıca seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

Cenaze veya nakil işlemleri için vatandaşlardan herhangi bir belge istenilmeyecektir. Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

Tüm ülke genelinde şehirlerin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak. Görevlendirilen yerlere yeteri kadar personeller yer alacak. Özel araçlar ile yolculuk edenlerin izin belgeleri kontrol edilecek. Mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecektir.

 

 

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 16:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seyahat YasağıIzin Belgesişehirler Arası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafta sonu marketler çalışıyor mu, açık mı? Pazar günü marketler açık mı?
Hafta sonu marketler çalışıyor mu, açık mı? Pazar günü marketler açık mı?
Müge Anlı Reşit Baş olayı nedir? Reşit Baş'a ne oldu, bulundu mu?
Müge Anlı Reşit Baş olayı nedir? Reşit Baş'a ne oldu, bulundu mu?
Seyahat izin belgesi için şartlar nelerdir?
Seyahat izin belgesi için şartlar nelerdir?
2021 Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesinin önemi nedir?
2021 Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesinin önemi nedir?
Yarın hava nasıl olacak? 28 Nisan 2021 İstanbul, Ankara, İzmir Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu
Yarın hava nasıl olacak? 28 Nisan 2021 İstanbul, Ankara, İzmir Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu
Trendyol 27-28-29 Nisan Büyük Bahar Kampanyası indirimleri
Trendyol 27-28-29 Nisan Büyük Bahar Kampanyası indirimleri

Popüler Haberler

Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı var mı, izin gerekiyor mu?
2021 PMYO ve POMEM Eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi?
2020 GSB Burs ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?
Garanti Bankası, uygun vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kampanyası
FED toplantı tarihi belli oldu mu? FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED toplantı sonucu ne zaman açıklanır?
LGS için yeni sınav tarihi belli oldu mu? 2021 LGS ne zaman yapılacak?
Rüyada amca ne demektir? Doğum veya amca rüyasının tabiri ve anlamı
Hafta sonu marketler çalışıyor mu, açık mı? Pazar günü marketler açık mı?
Pakistan güncel asgari ücret tutarları 2021
Müge Anlı Reşit Baş olayı nedir? Reşit Baş'a ne oldu, bulundu mu?
Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 25 Nisan 2021 Pazar
Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzı bitti! Aydem Enerji'nin borsa kodu nedir?
Flash TV yayın hayatına ne zaman başlayacak? Flash TV geri dönüşünü açıkladı
Rüyada saç boyatma görmek ne demektir? Rüyada saç boyatma görmenin tabiri ve anlamı
Son Yaz dizisine katılan Sinan Tuzcu kimdir? Metin karakteri kimdir?
ATV 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
27 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Teknik servis bayiliği veren firmalar hangileridir? 2021
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kimdir, nereli yaşı kaç?
27.04.2021 Salı Günü Serbest Piyasa Döviz Kurları, Dolar, Euro ne kadar?
27 Nisan 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.