Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı var mı, izin gerekiyor mu?

Türkiye koronavirüs ile mücadele ederken dün akşam gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında ülke için ciddi kararlar ile tekrar gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleşen toplantı sonrasında halka duyuruda bulunan Cumhurbaşkanı, tam kapanma dönemine geçileceğinden bahsetti 29 Nisan, 17 Mayısıs tarihleri aralığında ülke tamamen kapanma yaşayacak. Bu sürede ise sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte vatandaşların en merak ettiği konu vatandaşlar özel araçları ile seyahat edebilecekler mi sorusu oluyor. .

Özel araçlar ile şehirlerarası yasak var mı?

Sokağa çıkma kısıtlamasında ülke tam kapanmaya girerken 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayısıs 2021 Pazartesi gününe kadar 05.00’e kadar şehirler arası seyahat yasaklandı. Fakat zorunlu haller dışında seyahat yapılabilir.





Şehirler arası seyahat kısıtlamasında istisna durumlar nelerdir?

Şehirler arası seyahat kısıtlamasında muaf tutulacak kişiler, kamu görevlisi olurken Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.

Kendisi, eşi, vefat eden birinci derece yakını olması durumunda cenazelere katılmak için ilk olarak cenaze yakını e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından hemen otomatik olarak onaylanması gerekir Ayrıca seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

Cenaze veya nakil işlemleri için vatandaşlardan herhangi bir belge istenilmeyecektir. Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

Tüm ülke genelinde şehirlerin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak. Görevlendirilen yerlere yeteri kadar personeller yer alacak. Özel araçlar ile yolculuk edenlerin izin belgeleri kontrol edilecek. Mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecektir.