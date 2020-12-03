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Özel araçla şehirler arası seyahat yada il dışına çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni kısıtlamalar getirildi. Yeni kısıtlamaların ardından özel araçla şehirler arası seyahat ya da il dışına çıkma yasağı var mı sorusu gündem oldu.

03 Aralık 2020 Perşembe 16:46
Özel araçla şehirler arası seyahat yada il dışına çıkma yasağı var mı?
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Artan koronavirüs vakalarının ardından alınan yeni tedbirler 30 Kasım tarihinde yapılan kabine toplantısının ardından genişletildi. Genişletilen kısıtlamalarla hafta sonunun tamamında sokağa çıkma yasağı getirilirken, hafta içi de akşam 21:00’de sonra sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yeni kısıtlamaların ardından vatandaşlar il dışına seyahatlerde yasak var mı sorunu gündeme getirdi. Yayınlanan genelgeyle il dışına çıkışlar ve şehirler arası seyahatlerde herhangi bir yasak olmadığı belirtildi. Ancak sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde yapılacak yolculuklara müdahale edilebiliyor. Acil durumlarda yapılan yolculuklar için ise istisna gösterilmektedir.

Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde şehirler arası yolculuk yapan kişilerin yasaktan muaf olma durumları ise şu hallerde gerçekleşmektedir;

  • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
  • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
  • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
  • ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
  • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
  • Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
  • Ceza infaz kurumlarından salıverilen muaf tutulmaktadır.

Yukarıda yer alan durumlarda şehirler arası yolculuk yapacak olan kişilerin EBAŞVURU, ALO 199 veya Valilik/Kaymakamlıklardan Seyahat izni alması gerekmektedir. Vatandaşlar belirtilen yerlerden izin almaları halinde özel araçlarıyla şehirler arası yolculuk yapabiliyor.



Son Güncelleme: 03.12.2020 16:46
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Anahtar Kelimeler:
KORONAYolculukSeyahatYasak
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