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Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
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Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!

Ünlü söz yazarlığı ve besteci kimliği ile tanınan Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak bir Zeki Müren yorumu geldi. Zeki Müren hakkında 'Kötü bir rol modeldi' ifadelerini kullanan Erdoğan, onu izleyen erkek çocuklarının travmalar yaşadığını öne sürdü.

09 Ocak 2021 Cumartesi 14:21
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödüllerinde müzik ödüllerinde 2020 yılının büyük ödülüne layık görülen ünlü söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan, verdiği bir röportajında, merhum sanatçı Zeki Müren hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'Sanat Güneşi' olarak tanınan ve Türk Sanat Müziği'nde kimliği, kişiliği ve yorumuyla eşsiz eserler icra eden Zeki Müren'in kötü bir rol modeli olduğunu söyleyen Özdemir Erdoğan, onu izleyen erkek çocukların büyük travmalar yaşadığını belirterek olay yaratacak açıklamalara imza attı.

O dönemlerde Zeki Müren’in çok sayıda taklitçileri çıktığını ve insanların ona özendiğini söyleyen Erdoğan, eşcinsellik durumundan rahatsız olmadığını fakat toplum önünde olan sanatçıların önek olmalarını gerektiğini savunduğunu kaydetti.

Ferdi Özbeğen'in de eşcinsel olduğunu fakat efendi gibi davrandığını, Bülent Ersoy'un 'Ben böyle hissediyorum' diyerek kadın olduğunu ifade eden Özdemir Erdoğan, onların erkek çocuklara kötü önek olmadığını savundu.

Zeki Müren'in ariyerinin ilk 10 yılında iyi şarkılar icra ettiğini 1965 yılından sonra hayatının farklı gelişmesiyle bunu ilerletemediğini öne süren Erdoğan, Zeki Müren'in müthiş bir şöhret hırsı olduğunu söyledi.

 

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 14:21
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Anahtar Kelimeler:
Özdemir ErdoğanZeki Müren
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