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Öz kızına tecavüz eden sapkın babanın suçu DNA testi ile doğrulandı!

Aydın'da yaşanan iğrenç olayda 20 yaşındaki öz kızına tecavüz eden ve hamile kalmasına neden olan E.K. isimli babanın suçu bebek için yapılan DNA testiye kanıtlandı.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:33
Öz kızına tecavüz eden sapkın babanın suçu DNA testi ile doğrulandı!
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde H.A. isimli evli öz kızına cinsel saldırıda bulunan baba diğer kızının evden kaçarak olayı itiraf etmesiyle ortaya çıkmıştı. Öz kızını hamile bırakan babanın cezası ise yapılan DNA testiyle belli olurken sapık baba için 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasından 22 yıla kadar hapsi istendi.

İlçe merkezine bağlı Tekeler Mahallesi'nde çiftçi olarak yaşayan E.K. isimli bir kişinin 17 yaşındaki kızı geçtiğimiz 3 Ağustos gününün akşamı ahıra giderek inekleri sağmak istediğini söyledi. Evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen Ö.K.'nın evlerine 20 metre mesafedeki ahırda olmadığını öğrenen baba E.K. jandarma ekiplerine kızı için kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu tam 64 gün sonra evlerinden 3 kilometre uzaklıktaki başka bir mahallede bulunan Ö.K.,'nin verdiği ifade herkesi şoka uğrattı. Ö.K. ifadesinde babasının evli olan ablası H.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğunu, ve aynı şeyin kendisine de yapılmasından korktuğu için evden kaçmak istediğini söylediği öğrenilirken verilen bu ifade üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri baba E.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan mağdur H.A., öz babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu doğrularken baba tutuklandı ve küçük kız Ö.K. devlet tarafında  koruma altına alındı.

Öz kızına cinsel saldırıda bulunması iddiası ile yakalanarak tutuklanan 64 yaşındaki E.K. hakkında bir iddianame hazırlanırken Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, mahkemenin istediği DNA testinde E.K. isimli şahsın, H.A.'nın doğrmak zorunda kaldığı 2 yaşındaki çocuğunun babası olarak belirlendiği ifade edildi.

SAPIK BABA İÇİN 22 YIL HAPSİ İSTENDİ

Hapishanede tutuklu olarak yargılanan baba E.K. için savcılık tarafından hazırlanan iddianamede E.K. isimli şahsın öz kızı H.A.'ya Ağustos 2017'de cinsel tacizde bulunduğu, söylemesi için kızını tehdit ettiği, daha sonra kızına uyku ilacı verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu  aktarıldı. H.A.'nın yaşadığı psikoljik durumlarla birlikte hamile olduğu 6 ay sonra fark ettiği, kimseye söylememsi için tehdit edildiğinden dolayı herkesten saklayarak doğum yapmak zorunda kaldığı anlatıldı. İddianamede ayrıca, H.A. isimli mağdurenin 2 yaşındaki çocuğuna yapılan DNA testinde babasının  E.K. olarak belindiği ifade edilerek şahsın ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla birlikte 22 yıla kadar hapis cezası istendiği kaydedildi.

 

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:33
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AydınKarpuzluöz KızıTecavüzDna Testi
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