Oyunculuk eğitimi için İstanbul'a gelen genç kızın sır ölümü!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde tek başına yaşayan Şükriye Bulgurcu (28) evinde ölü bulundu. Genç kızın bir süre önce Hatay'dan İstanbul'a okumak ve oyunculuk eğitimi almak için geldiği öğrenildi.

Kadir Has Üniversitesi'nin sinema ve televizyon bölümünden mezun olan ve 2013 yılında İstanbul'a gelen Şükriye Bulgurcu, o süreden beri Küçükçekmece ilçesinde bir evde kalmaya başladı. Oyunculuk eğitimi almaya başlayan Bulucu, aynı zamanda tiyatro eğitimi de almaya başladı. Önceki akşam tek başına yaşadığı evine gelen Şükriye Bulgurcu'ya bir türlü ulaşamayan arkadaşları genç kızın yaşadığı eve geldiler.

Kapıyı çalmalarında rağmen bir türlü açılmadığını gören arkadaşları kapıyı kırarak içeri girerlerken gördükleri manzara karşısında şok oldular. Genç kızı yerde hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette bulan Bulgurcu'nun arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Şükriye Bulgurcu'nun hayatını kaybettiği belilerken eve gelen olay yeri inceleme ekiplerin yaptıkları incelemeler sonrasında genç kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldılar.

Burada yapılan otopside genç kızın ölümüyle ilgili delici, kesici ve silahın meydana getirdiği bir ize rastlanmadığı ve ayrıya darptan dolayı yaralanma meydana gelmediği belirtildi. Genç kızın cenazesinin Hatay'a gönderileceği ve burada toprağa verileceği öğrenildi.