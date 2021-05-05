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Oyuncu olmak isteyen genç kıza cinsel saldırı şoku!

Oyuncu olmak ve dizilerde oynamak isteyen genç kız, bağlı bulunduğu ajansın kast direktörünün cinsel saldırısına uğradı. Yapılan şikayet üzerine şüphelinin 19,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:23
Oyuncu olmak isteyen genç kıza cinsel saldırı şoku!
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Oyuncu olmak için bir ajansa kaydolan F.Ö. isimli bir genç kız ajansından Netflix dizisi Aşk 101'de rol alabileceği teklifiyle karşı karşıya kaldı. Ajansın kast direktörü İbrahim Y. tarafından aranan genç kız dizi setine geç kalınca kadroda yer alamadı.

Bunun üzerinde İbrahim Y. isimli kast direktörü genç kızı başka dizilerde oynatabileceğini söyledi ve F.Ö'yü evine davet etti. İbrahim Y.'nin evine giden genç kız adamın cinsel saldırısına uğradı ve ne yapacağını bilemeden durumu polise bildirdi.

Yapılan şikayet üzerinde hakkında soruşturma açılan İbrahim Y.'nin ifadesine başvurulurken genç kızın kıyafetleri üzerinde İbrahim Y.'ye ait sperm önekleri bulundu. Mahkemeye çıkarılan İbrahim Y., 'Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği' tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Şüpheli hakkında 19,5 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 10:23
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Anahtar Kelimeler:
Dizi OyuncusuCinsel SaldırıNetflixAşk101
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