Oyuncu olmak isteyen genç kıza cinsel saldırı şoku!

Oyuncu olmak için bir ajansa kaydolan F.Ö. isimli bir genç kız ajansından Netflix dizisi Aşk 101'de rol alabileceği teklifiyle karşı karşıya kaldı. Ajansın kast direktörü İbrahim Y. tarafından aranan genç kız dizi setine geç kalınca kadroda yer alamadı.

Bunun üzerinde İbrahim Y. isimli kast direktörü genç kızı başka dizilerde oynatabileceğini söyledi ve F.Ö'yü evine davet etti. İbrahim Y.'nin evine giden genç kız adamınsına uğradı ve ne yapacağını bilemeden durumu polise bildirdi.

Yapılan şikayet üzerinde hakkında soruşturma açılan İbrahim Y.'nin ifadesine başvurulurken genç kızın kıyafetleri üzerinde İbrahim Y.'ye ait sperm önekleri bulundu. Mahkemeye çıkarılan İbrahim Y., 'Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği' tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Şüpheli hakkında 19,5 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.