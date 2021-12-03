Oyuncak sandığı nesne nesli tükenen sürüngen çıktı!

03 Aralık 2021 Cuma 14:23
Malatya
’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Adak, yağmur sonrasında evinin bahçesinde sarı benekli bir Anadolu semenderi
olduğunu fark etti. Oyuncak sandığı sürüngenin nesli tehlikede olan bir canlı olduğunu anlayan Adak, o anları videoya aldı.
Oyuncak sandığı sürüngen canlı çıktı
Evinde bulduğu canlıyı intenette araştıran Adak, sürüngenin sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrendi. Nesli tükenmekte olan semenderi yetkililere teslim edeceğini söyleyen Adak, sürüngenin fotoğraflarını basınla paylaştı.
Son Güncelleme: 03.12.2021 14:23
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