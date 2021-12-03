Oyuncak sandığı nesne nesli tükenen sürüngen çıktı!

Oyuncak sandığı sürüngen canlı çıktı

’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Adak, yağmur sonrasında evinin bahçesinde sarı benekli birolduğunu fark etti. Oyuncak sandığı sürüngenin nesli tehlikede olan bir canlı olduğunu anlayan Adak, o anları videoya aldı.

Evinde bulduğu canlıyı intenette araştıran Adak, sürüngenin sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrendi. Nesli tükenmekte olan semenderi yetkililere teslim edeceğini söyleyen Adak, sürüngenin fotoğraflarını basınla paylaştı.