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Oyuncak sandığı nesne nesli tükenen sürüngen çıktı!

Malatya'da bir vatandaş, evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender olduğunu fark etti. Ev sahibi, oyuncak sandığı semenderin görüntülerini telefon ile kaydetti.

03 Aralık 2021 Cuma 14:23
Oyuncak sandığı nesne nesli tükenen sürüngen çıktı!
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Adak, yağmur sonrasında evinin bahçesinde sarı benekli bir Anadolu semenderi olduğunu fark etti. Oyuncak sandığı sürüngenin nesli tehlikede olan bir canlı olduğunu anlayan Adak, o anları videoya aldı.

Oyuncak sandığı sürüngen canlı çıktı

Evinde bulduğu canlıyı intenette araştıran Adak, sürüngenin sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrendi. Nesli tükenmekte olan semenderi yetkililere teslim edeceğini söyleyen Adak, sürüngenin fotoğraflarını basınla paylaştı.


Son Güncelleme: 03.12.2021 14:23
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu SemenderiMalatya
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