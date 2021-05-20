OYAK, Tamek Gıda'yı satın alıyor

Demir çelik, kimya, çimento, enerji, hizmet ve otomotiv başta olacak şekilde birçok alanda faaliyeti olann OYAK, Türkiye'nin önde gelen gıda üreticileri arasında yer alan Tamek Gıda'yı alacak. Kısa zaman öncesinde Türkiye'nin en büyük yerli çikolatalı ürünler ve atıştırmalık üreticileri arasında yer alan Sanset Gıda'yı almış olan OYAK şimdi de meyve suyu, konserve ve salça üreticisi Tamek için adım attı. Balıkesir ile Manisa'da 3 fabrikası bulunan Türkiye'nin önde gelen gıda şirketleri arasında yer alan Tamek'in satın alma anlaşması geçen haftalarda bitti. Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Hektaş’la beraber tarım ve gıda sektöründe önemli bir yere sahip olan OYAK, bu sektördeki gücünü arttırmak için ardı ardına satın almaları başlattı. Sagra ve Tamek operasyonu ile, Hektaş ile henüz toprakta başlayan tarım ve gıda faaliyetlerini son tüketiciye taşımış oldu.

Gıda portföyünü genişletiyor

İlkleri üretti

Grubun Sagra operasyonu için Mart ayı içinde yaptığı açıklaması, bu alanda genişleyeceklerine ve gıda sektörüne olan ilginin yurtiçi atıştırmalıklar pazarı ile sınırlı kalmadığı ile ilgili ipuçları içeriyor: "Türkiye'nin 2023 hedeflerinde tarım ve gıda ihracatı 40 milyar dolar olarak hedefleniyor. Tarım ve gıda sektörü iç içe geçmiş birbirinin tamamlayıcısı olsa da Türkiye'de sadece gıda sektörü, 2020'de yüzde 25 büyüyerek 122,7 milyar liraya ulaştı. Gıda sektöründe de içecekler en fazla payı alırken, onu atıştırmalıklar izliyor." Bu açıklamadaki dikkat çekici yer içecek grubu ayağı, Tamek’le tamamlanacak. Bu sayede grup, atıştırmalıklar dışında meyve suyu ile temel gıda kategorisinde önemli markalardan birinin daha sahibi olacak. Hızla büyüyen gıda sektörü içinde daha büyük bir pazara hitap etmiş olacak. Satın alma için Rekabet Kurulu'na başvuru yapan OYAK, dosyanın gündeme alınıp sonucun bildirilmesi için gün sayıyor.

Sipahioğlu ailesinde olan Tamek Gıda, Türkiye'nin önde gelen üreticileri arasında. "Tamekse koy sepete" sloganı ime akıllara kazınmış olan şirket, 1955’ten bu zamana kadar üretim ile satış faaliyetlerine devam ediyor. İlk fabrikasını Bursa Demirtaş'ta kurarak, Türk Alman Meyve Ekstreleri Kumpanyası sözcüklerinin baş harflerinden oluşturulan Tamek ismi ile faaliyetlerine başladı. Kurucusu Mehmet Sipahioğlu, Almanlarla yaptığı teknolojik iş birliği ile Bursa'da moden bir fabrika ile üretim yapmaya başladı. 1 sene sonrasında Alman ortağının ayrılması ile Tamek, %100 Türk menşeli bir gıda üreticisi olarak yoluna devam etti.

Yeni ürün gruplarını dahil etti

Türkiye'nin ilk ketçap ve domates suyunu üreten şirket, ilk hazır yemek ve dolma üretimini de yapmıştı. 1987 senesinde Bursa Karacabey'de kurulan 2. fabrikasında salça, sebze, konserve, bezelye, reçel, meyve konsantresi ve marmelat üretimlerinin üretimine başladı. Zamanla ürün portföyünü çeşitlendiren Tamek Gıda, 2002 senesinde Manisa Salihli fabrikasını faaliyete sokması sonrasında üretimi çeşitlendirerek ihracata yöneldi. Halen başta Japonya ile Almanya olacak şekilde birçok ülkeye ihracat yapıyor.