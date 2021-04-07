Otoyolda otomobilin tıra arkadan çarpması ile 5 kişi yaralandı

Manisa Kula İlçesinde 44 yaşındaki Sena Yılmaz adlı bir kişinin yönetimindeki otomobil İzmir-Ankara kara yolunda seyir halindeyken kendiyle aynı yönde giden Ömer Gürcan yönetimindeki bir tıra arkadan çarptı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Sena Yılmaz ile yanında bulunan Galip Yıldırım, Bedriye Şener Yılmaz, Erdi ve Ayşe Kızak yaralandı.

Yaşanan kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi olay yerine gelen sağlık personelinin gözetiminde hastaneye kaldırılırken yaralılardan hayati tehlikesi olan kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Otoyolda gerçekleşen kaza sonrasında kapanan yol kazaya karışan araçların çekilmesiyle ve temizlik işlerinin bitirilmesiyle birlikte tekrar trafiğe açıldı.

