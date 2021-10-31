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Otomotiv Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar? Maaşı ne kadar? Otomotiv Teknolojisi Teknikeri Maaşları iş ilanları

Otomotiv Teknolojisi Teknikerinin ne iş yaptığı merak ediliyor. Bu işle ilgilenen kişilerin ne kadar maaş aldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Otomotiv Teknolojisi Teknikeri ne iş yapıyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

31 Ekim 2021 Pazar 06:09
Otomotiv Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar? Maaşı ne kadar? Otomotiv Teknolojisi Teknikeri Maaşları iş ilanları
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Otomotiv Teknolojisi Teknikeri olanların 2021 yılında ne kadar maaş aldıkları merak ediliyor. Bu mesleği icra eden kişilerin nerelerde çalıştığı ve hangi görevleri üstlendikleri de merak konusu oldu. Peki bu mesleği yapan kişiler ne kadar maaş alıyor? Bahsi geçen mesleği icra edenler nerelerde hangi işi yapıyor? İşte konuya ilişkin detaylar…

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri yapan kişilerin meslek tanımı merak ediliyor. Bunun yanı sıra aldıkları maaş da merak ediliyor. Bu yazımızda Otomotiv Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar, ne kadar maaş alır, meslek birim grupları nedir, hangi görevleri yerine getirir sorularının cevaplarını paylaştık. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri

tanımı nedir?

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri olan kişiler, tarımda ve karayolu taşımacılığında kullanılan motorlu araçların, motor ve taşıt gövdesinin yapımı ile bakım ve onarımını yapan, otomotiv veya makine mühendisiyle işçi arasındaki iletişimi sağlayan nitelikli kişidir.

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri

2021 yılında ne kadar maaş alıyor?

Bu mesleği icra eden kişiler aylık ortalama 5 bin 800 TL maaş almaktadır. Bahsi geçen meslek mensupları ayda minimum 2 bin 826 TL alırken maksimum ise 7 bin 800 TL maaş almaktadır. Siz de bu iş ile ilgilenmek istiyorsanız İŞKUR üzerinden ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR üzerinden birçok iş ilanı bulunabildiği gibi istenilen alanlarda da arama yapılarak ilanlara başvuru yapılabilir. Bu sistem sayesinde birçok iş ilanını bir arada görebilir ve kendinize uygun olanı tercih ederek başvuru yapabilirsiniz.

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri

olmak için hangi okul ve bölüm okunmalıdır?

Bu işi yapabilmek için kişinin en az önlisans mezunu olmak gerekiyor. Bu işi yapmak isteyenler ilgili bölümlerin iki yıllık okullarından mezun olmalıdır.

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri

hangi işleri yapar?

  • Motorlu taşıt aracı üreten fabrikalarda otomotiv veya makine mühendisi tarafından planlanan işleri uygulamaya koymak,
  • Parçaların üretimi, birleştirilmesi (montaj), ürünün kalite yönünden kontrolü ve denenmesi aşamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesini sağlamak,
  • Üretim ve servis ünitelerinde kullanılan makine ve parçaların hizmete hazır durumda olması ile ilgili önlemleri almak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri

Meslek Ana Grubu nedir?

Bahsettiğimiz mesleğin meslek ana grubu Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu nedir?

Bu mesleğin meslek alt grubu Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu nedir?

Bahsi geçen mesleğe mensup kişilerin meslek grubu Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleridir.

Meslek Birim Grubu nedir?

Bu mesleği icra edenlerin meslek birim grubu Makine Mühendisliği Teknisyenleridir.

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri

Meslek Kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Otomotiv Teknolojisi Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3115.14’dür.

 


Son Güncelleme: 31.10.2021 06:09
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Anahtar Kelimeler:
OtomotivMaaşTekniker
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