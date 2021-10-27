Otomotiv kaynakçısı işi nedir? Otomotiv kaynakçısı maaşları ne kadardır?

Otomotiv kaynakçısı, oksi-asetilen kaynağı, açık atmosferde dikiş kaynağı yapılması, kaynak dikişinin oluşturulması sıraında elektrota ya da üflece yaptırılması gereken hareketler, dikişin homojenliği ile düzgünlüğünün sağlanmasını sağlayıp kaynak işlemini yapmakla görevli olan personeldir.

Otomotiv kaynakçısı maaşları ne kadardır?

Otomotiv kaynakçısı maaşları aylık ortalama 4800 TL'dir. Bu işi yapan kişiler aylık minimum 2826 TL kazanırken, maksimum 8500 TL kazanmaktalar.

Otomotiv kaynakçısı olmak isteyen kişilerin en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor.

Otomotiv kaynakçısı ne iş yapıyor?

Otomotiv kaynakçısının yaptığı işler şunlardır;

- İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarının uygulanması,

- Çevre koruma mevzuatına uygun çalışılması,

- Kalite yönetim sistemi dökümanlarına uygun çalışılması,

- Çalışılan yerin düzenlenmesi,

- Çalışma alet ve donanımlarının korucuyu ile talimatlı bakımlarının sağlanması,

- Kaynaktan önce hazırlık işlemlerinin yapılması,

- Kullanılacak alet, araç, gereç ve donanıların hazırlanması,

- Kaynak yapılacak parçanın hazırlanması,

- Nokta ve perçin kaynağının yapılması,

- Gaz ile toz altı kaynağı için gereken hazırlıkların yapılması,

- Oksi atelien kaynağına gereken hazırlıkların yapılması,

- Oksi asetilen kaynağın yapılması,

- Kaynaktan sonra gerekli işlemlerin yapılması,

- İşlemi bitmiş olan parçann alet, aparat ve donanımlarından ayırılması,

- Kaynak işlemlerinin kontrol edilmesi,

- Gereken raporlama işlemlerinin yapılması.

Otomotiv Kaynakçısı Meslek Ana Grubu

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır

Meslek Alt Ana Grubu

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır

Meslek Grubu

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır

Meslek Birim Grubu

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimcilerdir

Otomotiv Kaynakçısı Meslek Kodu

Türk Meslekler Sözlüğüne göre bu mesleğin kodu 7212.32'dir.