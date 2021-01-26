Otomobiliyle kamyonun altında kalan gencin ölümünde kahreden detay!

Dün Sakarya'ya bağlı Serdivan ilçesinde bir kaza meydana gelmiş ve kazada 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hakan Altun hayatını kaybetmişti. Bugün defnedilen Altun'un ölümü sonrası yürekleri dağlayan bir detay ortaya çıktı.

İlçeye bağlı 32 Evler Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Mehmet Cemal Sızmaz idaresindeki kamyonun sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu refüjü aşarak karşı yönden gelen Eray Demircan idaresindeki otomobil ile Hakan Altun'un kullandığı aracın üzerine devrilmişti.

Meydana gelen kazada Sakarya Üniversitesinde Bankacılık ve Sigortacılık okuyan Hakan Altun, içinde bulunduğu aracın içinde sıkışarak hayatını kaybederken yaşanan feci kazanın ardından Altun ile ilgili kahreden bir detay öğrenildi. Üniversite öğrencisi Hakan Altun'un kaza yaptığı gün staj görevini tamamladığı ve hemen ardında bir otomobil servisinde işe başladığı öğrenildi.

Talihsiz gencin tabutu bugün Kaynarca ilçesindeki baba evine getirilirken buradan alınan helallik sonrası Altun'un cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kanser hastası anne Fatma Altun cenazede fenalaşırken baba Sinan Altun'un cenazede ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

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