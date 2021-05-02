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Otomobilin tavanına oturup Jandarmanın kendilerinin kovalamayacağını söyleyen kişi yakalandı

Antalya’da seyir halindeki otomobilin direksiyonunu bırakarak aracının tavanına oturan genç ile yanında bulunan yolcuya kısıtlamayı ihlal ettikleri ve trafik kurallarına uymadıkları için toplamda 9 bin 133 lira para cezası kesildi.

02 Mayıs 2021 Pazar 13:53
Otomobilin tavanına oturup Jandarmanın kendilerinin kovalamayacağını söyleyen kişi yakalandı
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Antalya’da gerçekleşen olayda sosyal medyada beğeni almak uğruna Antalya-Korkuteli otomobil ile seyir halinde gitmekte olan bir genç önce, sürücü koltuğundan seyir halinde bulunan bir aracın tavanına oturdu ve kapısını da açarak ayaklarını kapıya dayadı. Bu şekilde bir süre kişiye arkadaşı eşlik etti. Aracı bir süre kullanan genç, daha sonra arkadaşına uyarak ayaklarını dışarı sarkıttı. Trafikte yapılan bu korkunç hareket ile hem kendi canlarını hem de trafikte bulunan başla insanların canını hiçe sayan iki arkadaş adeta ölüme davetiye çıkardılar.

Jandarma bizi kovalamaz diyerek devam ettiler

Öte yandan yapılan bu tehlikeli hareket ile şehrin bir başka noktasında aynı davranışlarına devam ettikleri ve yaşanan bu anları ise arkadan gelen motosiklet sürücüsünün cep telefonu ile kaydettiği gözlendi. Yapılan bu tehlikeli harekeler ise kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. ‘Jandarma gelirse bizi kovalamaz’ diyen gençleri izleyenler pes artık dedi. Görüntülerde iki arkadaşın zaman zaman direksiyonu bırakarak karşı şeride geçtiği de görüldü.

Toplamda iki arkadaşa 9 bin 133 lira para cezası kesildi

Eğlence amaçlı çekilerek paylaşılan bu görüntülerin kısa süre de yayılıp haber olmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, olayda kullanılan otomobili ve otomobil sürücüsü 25 yaşındaki R.A.  ve yanında bulunan yolcunun 25 yaşındaki A.T olduğunu tespit edildi. Yakalanan R.A. ve A.T.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılırken sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve trafik cezalarından toplamda 9 bin 133 lira para cezası uygulandı.




Son Güncelleme: 02.05.2021 13:53
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AntalyaSosyal Medya
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