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Otomobilin çarptığı at, aracın içine girdi

Adıyaman'da bir otomobilin yolda giden bir ata çarpması sonucunda, otomobilin çarptığı at ön camdan aracın içine girdi. Kazada 1 kişi yaralanırken, at telef oldu.

05 Kasım 2020 Perşembe 00:53
Otomobilin çarptığı at, aracın içine girdi
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Adıyaman Gaziantep Karayolu Köseceli beldesinde meydana gelen kazada Fatih Abacıalır yönetimindeki bir  otomobil trafikte seyir alindeyken önüne bir anda bir at çıktı. Son dakikada fark edilen ata otomobilin çarpmasıyla birlikte at bir anda savruldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan at aracın camını kırarak içeri girdi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken talihsiz at telef oldu. Olayı gören çevre vatandaşlar polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Kaza yerinde sürücünün ilk müdahalesi yapıldı. 

İŞ MAKİNESİYLE AT OTOMOBİLİN İÇİNDEN ÇIKARTILDI


Kazada ön camdan içeri giren talihsiz at telef olurken olay yerine gelen ekipler atı aracın içerisinden vinç ile çıkardılar. At çıkarılırken çok zorlanıldı. Kazada sürücü yaralanırken araçta maddi asar meydana geldi. Hastanede kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor



Son Güncelleme: 05.11.2020 00:53
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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKaza
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