Otomobilin çarptığı at, aracın içine girdi

Adıyaman Gaziantep Karayolu Köseceli beldesinde meydana gelen kazada Fatih Abacıalır yönetimindeki bir otomobil trafikte seyir alindeyken önüne bir anda bir at çıktı. Son dakikada fark edilen ata otomobilin çarpmasıyla birlikte at bir anda savruldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan at aracın camını kırarak içeri girdi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken talihsiz at telef oldu. Olayı gören çevre vatandaşlar polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Kaza yerinde sürücünün ilk müdahalesi yapıldı.
İŞ MAKİNESİYLE AT OTOMOBİLİN İÇİNDEN ÇIKARTILDI
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor
Son Güncelleme: 05.11.2020 00:53