Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

2 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği olay bugün Gaziantep'te yaşandı.

Gelen bilgilere göre Uğur K.'nın sürücüsü olduğu özel otomobil yolda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yolda kontrolsüzce ilerleyen araç önce yol kenarında direğe çarptı daha sonrasında ise evlerinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki Ayşe Naz Güçyetmez’i altına aldı.

Kazayı gören çevreki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık personeline ve polise bildirdi. Ekipler olay yerine ulaşana kadar 2 yaşındaki çocuk aracın altından çıkarıldı. Kaza yerine gelen ekipler ağır yaralanan Güçyetmez’i yapılan ilk müdahaleden sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı.Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kazaya sebep olan aracı kullanan Uğur K. ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.