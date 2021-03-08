Otomobilin çarptığı 2 kardeş hayatını kaybetti

2 kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazası akşam saat:20.00 sularında Diyarbakır Silvan'da yaşandı.

Üzücü kaza Diyarbakır Silvan ilçesinde yaşandı. 34 yaşındaki Nafis ve 25 yaşındaki Recep Islanmaz kardeşlere akşam saat:20.00 sularında evlerine gitmek için yolda yürüdükleri esnada 50 yaşındaki Burhan D.'nin sürücüsü olduğu araç çarptı.

2 kardeş hayatını kaybetti

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler kardeşlerden Nafis Islanmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, Recep ıslanmaz'ın ise ağır yaralandığını belirledi. Yaralanan kardeş hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde can veren Nafis Islanmaz'ın cansız bedeni ise yapılan savcılık incelemesinden sonra morga kaldılrıldı.

Araç sürücüsününde yaralandığı kaza ile ilgili olarak polis inceleme başlattı.