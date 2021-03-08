Otomobilin çarptığı 2 kardeş hayatını kaybetti

2 kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazası akşam saat:20.00 sularında Diyarbakır Silvan'da yaşandı.
Üzücü kaza Diyarbakır Silvan ilçesinde yaşandı. 34 yaşındaki Nafis ve 25 yaşındaki Recep Islanmaz kardeşlere akşam saat:20.00 sularında evlerine gitmek için yolda yürüdükleri esnada 50 yaşındaki Burhan D.'nin sürücüsü olduğu araç çarptı.
2 kardeş hayatını kaybetti
Olay yerinde can veren Nafis Islanmaz'ın cansız bedeni ise yapılan savcılık incelemesinden sonra morga kaldılrıldı.
Araç sürücüsününde yaralandığı kaza ile ilgili olarak polis inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 08.03.2021 00:26