2 kişinin feci şekilde can verdiği üzücü kaza akşam saatlerinde Niğde'de yaşandı.

Niğde Bor'da akşam saatlerinde 33 yaşındaki O.E isimli sürücünün kullandığı özel otomobil yolda seyir halindeyken, bisikletiyle yola çıkan çocuğunu engellemeye çalışan 41 yaşındaki Züleyha Aytaş ve 61 yaşındaki Nazmiye Özkul'a çarptı.

Otomobilin çarptığı 2 kadın feci şekilde can verdi

Aracın çarpmasıyla birlikte metrelerce savrulan iki kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık personeline haber verdi. Kaza bölgesine kısa süre içinde gelen ekipler olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Aytaş ve Özkul'u hemen hastaneye kaldırdı.

Talihsiz kadınlar hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrasın olay yerinden koşarak kaçan araç sürücüsü ise kısa süre içinde polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.