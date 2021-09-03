2 kişinin feci şekilde can verdiği üzücü kaza akşam saatlerinde Niğde'de yaşandı.
Niğde Bor'da akşam saatlerinde 33 yaşındaki O.E isimli sürücünün kullandığı özel otomobil yolda seyir halindeyken, bisikletiyle yola çıkan çocuğunu engellemeye çalışan 41 yaşındaki Züleyha Aytaş ve 61 yaşındaki Nazmiye Özkul'a çarptı.
Otomobilin çarptığı 2 kadın feci şekilde can verdi
Talihsiz kadınlar hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrasın olay yerinden koşarak kaçan araç sürücüsü ise kısa süre içinde polis tarafından yakalandı.
Olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.
Son Güncelleme: 03.09.2021 21:03