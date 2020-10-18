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Otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürdü!

Bolu'da yaşanan cinayette , Murat Tekçe isimli şahıs arkadaşı Akın Y. ile birlikte araçta alkol aldı. Eve gitmek için araçtan inen Tekçe arasında arkadaşı ile tartışma çıktı. İkili bir süre sonra konuşmak için tekrar buluştuğunda Akın Y. arkadaşı Murat Tekçe'yi bıçaklarak öldürdü.

18 Ekim 2020 Pazar 13:32
Otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürdü!
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İki arkadaş arasında tartışma kanlı bitti.

Bolu'da yaşayan  Akın Y. ve yakın arkadaşı Murat Tekçe birlikte araçta buluştu ve ikili araç içinde hem muhabbet edip hemde alkol aldı.İki arkadaş bir süre alkol aldıktan sonra Murat Tekçe eve gitmek istedi ve arkadaşı Akın Y. onu araç ile evine bırakmaya gitti.

Ancak Murat Tekçe tam araçtan inerken ikili arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre tartışan Murat Tekçe araçtan indi ve evine gitti.


Bir süre sonra iki arkadaş kendi aralarında telefon ile görüştü ve aralarında ki problemi çözmek için tekrar aynı araçta buluştu. Bir süre araç içinde ilerleyen ve konuşan arkadaşlar arasında tartışma iyice alevlendi.

BIÇAKLANAN MURAT TEKÇE HAYATINI KAYBETTİ

Sinirlerine hakim olamayan Akın Y. yanında taşıdığı bıçağı çıkardı ve yakın arkadaşını kalbinden bıçakladı. Olay yerinden ağır yaralanan Murat Tekçe gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Fakat Tekçe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtatrılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken zanlı Akın Y. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

 



Son Güncelleme: 18.10.2020 13:32
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Anahtar Kelimeler:
BoluBolu Cinayet
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