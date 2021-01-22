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Otomobil ile yolcu otobüsü kazası! 1 ölü

Gece saatlerinde Konya Hüyük'te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

22 Ocak 2021 Cuma 00:40
Otomobil ile yolcu otobüsü kazası! 1 ölü
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Bir kişinin hayatını kaybettiği feci trafik kazası gece saatlerinde Konya Hüyük ilçesinde meydana geldi.

Gelen bilgilere göre 44 yaşındaki A.Ö isimli sürücünün kullandığı yolcu otobüsü Isparta Konya karayolunda seyir halindeyken, 54 yaşındaki Ahmet Tunç'un sürücüsü olduğu bir özel araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile otomobil karayolunda savruldu ve hurdaya döndü. Feci trafik kazasında aracında sıkışan sürücü Tunç feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 sağlık ekibi ve kurtarma ekipleri sevk edildi. KAza yerine ulaşan ekipler kısa süren çalışma sonrasınada sürücü Tunç'un cansız bedenini araçtan çıkarttı ve Tunç'un cenazesi savcının incelemesinden sonra otopsi için morga kaldırıldı.

Isparta Konya karayolunda kaza sebebiyle yoğunluk oluştu, kurtarma ekiplerinin kazaya karışan araçları yoldan kaldırmasıyla trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 22.01.2021 00:40
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Anahtar Kelimeler:
KonyaTrafik Kazası
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