Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa-Gaziantep yolununmevkisinde otomobil ile minibüs çarpıştı. Akşam saatlerinde yaşananda ikisi ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Hyundai marka minibüs ile Broadway marka otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık görevlileri, yaralıları Suruç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralanan 4 kişiye hastanede müdahale edilirken, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı soruşturma açıldığı bilgisi de paylaşıldı.