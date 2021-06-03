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Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa’ya bağlı Suruç ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan kazada ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

03 Haziran 2021 Perşembe 23:07
Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Şanlıurfa-Gaziantep yolunun Suruç mevkisinde otomobil ile minibüs çarpıştı. Akşam saatlerinde yaşanan kazada ikisi ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Hyundai marka minibüs ile Broadway marka otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık görevlileri, yaralıları Suruç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralanan 4 kişiye hastanede müdahale edilirken, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı soruşturma açıldığı bilgisi de paylaşıldı.


Son Güncelleme: 03.06.2021 23:07
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaSuruçKazaTrafik Kazası
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