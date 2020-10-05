Otomobil ile çarptığı hayvan bagajının üstünde kaldı

2 kişinin yaralandığı bir büyükbaş hayvanın öldüğü kaza akşam saatlerinde Düzce'de meydana geldi.
Düzce'ye bağlı yığılca karayolunda seyir halinde olan Mustafa Kandemir isimli vatandaşın kullandığı aracın önüne anide, meradan dönen büyükbaş hayvanlar çıktı. Ne olduğunu anlamayan sürücü frene basmış olsada 3 büyükbaş hayvana çarptı.
Duruma üzülen hayvanların sahibi Yasemin Durmaz yol kenarında gözyaşlarına hakim olamadı. Durmaz, "Hayvanları eve götürürken araba çarptı. dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Son Güncelleme: 05.10.2020 00:06