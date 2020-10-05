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Otomobil ile çarptığı hayvan bagajının üstünde kaldı

Düzce'de yolda seyir halinde olan bir otomobil karşısına çıkan 3 büyükbaş hayvana çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada bir büyükbaş hayvan ise otomobilin bagajının üzerine düşerek öldü.

05 Ekim 2020 Pazartesi 00:06
Otomobil ile çarptığı hayvan bagajının üstünde kaldı
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2 kişinin yaralandığı bir büyükbaş hayvanın öldüğü kaza akşam saatlerinde Düzce'de meydana geldi.

Düzce'ye bağlı yığılca karayolunda seyir halinde olan Mustafa Kandemir isimli vatandaşın kullandığı aracın önüne anide, meradan dönen büyükbaş hayvanlar çıktı. Ne olduğunu anlamayan sürücü frene basmış olsada 3 büyükbaş hayvana çarptı. 


Aracın çarpmasıyla havaya uçan hayvan tekrardan otomobilin bagajının üzerine düştü. Kazada sürücü Mustafa Kandemir ile eşi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bagajına düşen hayvan ise öldü. Diğer iki hayvanın ise bacakları kırıldı. Yoldan geçerken duran vatandaşlar ise kaza yerine hemen 112 sağlık ekiplerini çağırdı. olay yerine gelen ekipler sürücü ve eşine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Bacakları kırılan iki hayvan ise yol kenarındaki otların olduğu bölgeye götürüldü.

Duruma üzülen hayvanların sahibi Yasemin Durmaz yol kenarında gözyaşlarına hakim olamadı. Durmaz, "Hayvanları eve götürürken araba çarptı. dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı



Son Güncelleme: 05.10.2020 00:06
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Anahtar Kelimeler:
DüzceKazaOtomobil Ile Büyükbaş Hayvanlara çarptı
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