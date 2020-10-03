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Otomobil ile çarpışan motosiklette yolcu olarak bulunan genç kız hayatını kaybetti

Antalya Alanya'da meydana gelen bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 20 yaşından ki Büşra Köle hayatını kaybetti.

03 Ekim 2020 Cumartesi 21:15
Otomobil ile çarpışan motosiklette yolcu olarak bulunan genç kız hayatını kaybetti
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20 yaşında ki genç bir kızın hayatını kaybettiği feci kaza dün akşam saatlerinde Antalya Alanya'da meydana geldi.

Akşam saat:23.00 sularında Erkan B. isimli kişinin sürücüsü olduğu ve 20 yaşındaki Büşra Köle isimli genç kızın yolcu olarak bulunduğu motosiklet bir anlık dikkatsizlik sonucu Burcu A. isimli bayanın kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet karayolunda savruldu ve o esnada arkadan gelen bir araç motosiklete çarptı.


Kazanın etkisiyle motosikleti süren Erkan B , motosiklette arkada oturan Büşra Köle ve motosikletin ilk çarptığı aracın sürücüsü Burcu A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine 112 sağlık ekipleri geldi ve ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.Durumu kritik olan Büşra Köle hemen yoğun bakıma alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti.

Polis ölümlü kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 03.10.2020 21:15
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