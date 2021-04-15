Otomobil içinden yılan çıktı

’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Nilüfer İlçesinde bulunan bir otomobil içerisinde bulunanaraç sürücüsü tarafından fark edildi. Hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulunana vatandaş oldukça tedirgin oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisindeki yılanı yakaladı. Yılanın yakalanması ile derin nefes alan araç sürücüsü şaşkınlık içerisinde kalırken itfaiye ekibi araç içerisinde yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.