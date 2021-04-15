Otomobil içinden yılan çıktı

15 Nisan 2021 Perşembe 12:08
Bursa
’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Nilüfer İlçesinde bulunan bir otomobil içerisinde bulunan yılan
araç sürücüsü tarafından fark edildi. Hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulunana vatandaş oldukça tedirgin oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisindeki yılanı yakaladı. Yılanın yakalanması ile derin nefes alan araç sürücüsü şaşkınlık içerisinde kalırken itfaiye ekibi araç içerisinde yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.
Son Güncelleme: 15.04.2021 12:08
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