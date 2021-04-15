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Otomobil içinden yılan çıktı

Bursa’da bir otomobilin içinden çıkan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

15 Nisan 2021 Perşembe 12:08
Otomobil içinden yılan çıktı
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Bursa’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Nilüfer İlçesinde bulunan bir otomobil içerisinde bulunan yılan araç sürücüsü tarafından fark edildi. Hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulunana vatandaş oldukça tedirgin oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisindeki yılanı yakaladı. Yılanın yakalanması ile derin nefes alan araç sürücüsü şaşkınlık içerisinde kalırken itfaiye ekibi araç içerisinde yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.



Son Güncelleme: 15.04.2021 12:08
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Anahtar Kelimeler:
YılanBursaAraç Içi
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