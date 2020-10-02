Otomobil firmaları fiyatlarını güncelledi! Ekim ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu

Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik dar boğazla birlikte birçok alanda zamlar yapıldı. Bu alanlardan biri de otomobil sektörü oldu. Özellikle otomobil fiyatlarının artığı şu dönemde ÖTV zammının da yapılması eleştiri almıştı.

İkinci el otomobil fiyatlarındaki artış devam ederken ÖTV zammıyla birlikte sıfır otomobillerde de fiyatlar arttı. Yaşanan tüm bu hareketliliğin sonucunda otomobil firmalarının Ekim ayı fiyatları merak konusu olmuştu. Bazı firmalar fiyatlardaki artış nedeniyle fiyatlarında artış yapmazken, bazı firmaların fiyatlarını arttırdığı görüldü.

Ekim ayının en uzun sıfır otomobil fiyatları

- Audi A3 Sportback 373.141 TL

- Alfa Romeo Giulietta 349.650 TL

- Mercedes A Serisi 347.400 TL

- Honda Civic Sedan 220.100 TL

- Seat Ibiza 185.000 TL

- Peugeot 301 184.000 TL

- Citroen C Elysee 179.000 TL

- Toyota Corolla 166.800 TL

- Volkswagen Polo 165.900 TL

- Mitsubishi Space Star 159.850 TL

- Opel Corsa 159.400 TL

- Dacia Sandero 144.900 TL

- Renault Symbol 134.900 TL

- Fiat Egea 110.900 TL