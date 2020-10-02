İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek heyecanı! Öykü Karayel 1,5 aylık hamile
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in...
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...

Otomobil firmaları fiyatlarını güncelledi! Ekim ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu

Otomobil sektöründe yaşanan fiyat artışının ardından otomobil firmaları fiyatlarını güncelledi. Otomobile yapılan ÖTV zammının ardından da fiyatların nasıl olacağı merak konusu olmuştu. Vatandaşlar en uygun fiyata hangi aracı alabileceklerini merak ediyor.

02 Ekim 2020 Cuma 18:06
Otomobil firmaları fiyatlarını güncelledi! Ekim ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu
Takip Et:

Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik dar boğazla birlikte birçok alanda zamlar yapıldı. Bu alanlardan biri de otomobil sektörü oldu. Özellikle otomobil fiyatlarının artığı şu dönemde ÖTV zammının da yapılması eleştiri almıştı.

İkinci el otomobil fiyatlarındaki artış devam ederken ÖTV zammıyla birlikte sıfır otomobillerde de fiyatlar arttı. Yaşanan tüm bu hareketliliğin sonucunda otomobil firmalarının Ekim ayı fiyatları merak konusu olmuştu. Bazı firmalar fiyatlardaki artış nedeniyle fiyatlarında artış yapmazken, bazı firmaların fiyatlarını arttırdığı görüldü.

Ekim ayının en uzun sıfır otomobil fiyatları

- Audi A3 Sportback 373.141 TL

- Alfa Romeo Giulietta 349.650 TL

- Mercedes A Serisi 347.400 TL

- Honda Civic Sedan 220.100 TL

- Seat Ibiza 185.000 TL


- Peugeot 301 184.000 TL

- Citroen C Elysee 179.000 TL

- Toyota Corolla 166.800 TL

- Volkswagen Polo 165.900 TL

- Mitsubishi Space Star 159.850 TL

- Opel Corsa 159.400 TL

- Dacia Sandero 144.900 TL

- Renault Symbol 134.900 TL

- Fiat Egea 110.900 TL



Son Güncelleme: 02.10.2020 18:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OtomobilFiyatZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
n11'den anlamlı kampanya! 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü adına mama dağıtacak
n11'den anlamlı kampanya! 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü adına mama dağıtacak
BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 2 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 2 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu
Antalya'da turistleri taşıyan midibüsle otomobil çarpıştı! Bilanço 1 ölü 2 yaralı
Antalya'da turistleri taşıyan midibüsle otomobil çarpıştı! Bilanço 1 ölü 2 yaralı
Kuşadası'nda korkunç olay! Kozalak toplarken yanarak can verdi
Kuşadası'nda korkunç olay! Kozalak toplarken yanarak can verdi
Böyle düşüncesizlik görülmedi! Parkta mangal yakıp bankları kırdılar
Böyle düşüncesizlik görülmedi! Parkta mangal yakıp bankları kırdılar
Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Popüler Haberler

Acil destek kredisine nasıl başvuru yapılır? 2020
vakıfbank emekliye promosyon ne kadar veriyor? 2020 Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları
SGK rapor parası yatmadı ne yapabilirim? Hesabıma ne zaman yatar, nerden ve nasıl öğrenirim?
Sicili bozuk olanlara anında kredi veren bankalar ve şartları
Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek?
Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Arnavutluk'da asgari ücret ne kadardır? Arnavutluk yaşam şartları ve market fiyatları 2020
Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu
65 yaş yaşlılık aylığı alma şartları ve başvuru işlemleri
Emekli Maaşını Yüksek Alabilmek İçin Neler Yapılabilir? Emekli Maaşını Yüksek Almanın 8 Yolu
Öğretmen Dizisi Simge Hoca kimdir? Gerçek adı nedir? Cansın Şenel rol aldığı yapımlar
Findeks sisteminde kredi notu nasıl değişir? Findeks kredi notu ne zaman güncellenir?
Provizyonda bekleyen işlem ne demektir? Provizyonda bekleyen işlem iptal edilebilir mi?
Garanti BBVA 10.000 TL Ekim 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 2 Ekim 2020 Cuma
2020 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?
Esnafın faizsiz kredi borç ertelemesi 6 aya çıkarıldı!
Zeki Eralp Buduneli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Zeki Eralp Buduneli olayı nedir?
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.