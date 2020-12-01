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Otomatik Bilgi Değişim sistemi nedir, ne işe yarar?

Türkiye Otomatik Bilgi Sistemi’ne dahil oldu. Sisteme son olarak dahil olunmasının ardından vatandaşlar Otomatik Bilgi Değişim sistemi nedir, ne işe yarar sorularını araştırmaya başladı.

01 Aralık 2020 Salı 19:05
Otomatik Bilgi Değişim sistemi nedir, ne işe yarar?
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Otomatik Bilgi Değişimi sistemi ile yurt dışında hesapları olan kişiler ülkelerine vergi ödeyecek. Yeni sistem hakkında detaylar merak ediliyordu.

Otomatik Bilgi Değişimi nedir?

Otomatik Bilgi Değişimi kişinin ikamet ettiği ülke dışındaki ülkelerdeki hesap bilgilerinin yerleşik olunan ülkeye, her sene diğer ülke vergi daireleri tarafından paylaşılmasını sağlayan sistemdir.

Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında söz konusu program imzalanırken Türkiye’de artık bilgi paylaşımında bulunacak. Sistemin temelinde vergi kaçakçılığı, kara para trafiği ve başka zararı finansmanların önlenmesi yer alıyor. Bunun yanı sıra vergi konusunda da şeffaflık esası hayata geçirilmiş olacak. Türkiye anlaşmaya en son katılan ülke oldu ve artık Türkiye’deki kişilerinde hesap bilgileri başka ülkelerle paylaşılacak.

Otomatik Bilgi Sistemi tam olarak ne sağlayacak?

Sistem diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin kişinin yaşamakta olduğu ülkeye her yıl karşılıklı olarak otomatik şekilde gönderilmesini sağlayacak. Bu sayede vergilendirme işlemlerinde yeni yaptırımlar hazırlanacak. Ülkeler arasında da ekonomik ilişkiler anlamında sınırlar kalkmış olacak.

Sistemle birlikte özellikle Almanya başta olmak üzere yurt dışındaki gurbetçi vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir. Bilindiği gibi bir yıl içerisinde en az 6 ay Türkiye’de oturan kişiler Türkiye’de yerleşik sayılıyor. Bu durumda vergilendirme işlemleri de farklı oluyor. Yeni sistemle birlikte her iki ülke vergilendirme konusunda daha dikkatli ve söz sahibi olabilecek.

Harcama ve yaptırımlar bildirilecek

Sistemle birlikte başka ülkeden mülk veya kira gibi gelir elde edilmesi durumlarında bu konu hesaplara yansıtılacak ve vergi sorumluluğu artmış olacak. Özellikle kur farkı nedeniyle yurt dışındaki gurbetçiler Türkiye’de yaptıkları yatırımlar yaşadıkları ülke tarafından bilinecek ve buna göre vergilendirme yapılacak.

Sistem bilgiler her yıl otomatik olarak karşılıklı paylaşacağından devamlılık sağlanacak. Sistemden kaçmanın mümkün olmaması vergilendirmede ülkelere ciddi gelir sağlayabilir.

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 19:05
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Anahtar Kelimeler:
Otomatik Bilgi SistemiVergi
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