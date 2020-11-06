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Otobüste kırmızı bileklik paniği

Karabük'te 64 yaşında ki S.Ö isimli yaşlı kadın koronavirüs testi yaptırdıktan sonra test sonucunu beklemeden otobüse bindi. Kısa süreli panik sonrasında yaşlı kadın ambulans ile evine gönderildi.

06 Kasım 2020 Cuma 19:35
Otobüste kırmızı bileklik paniği
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İlginç olay bugün Karabük'te meydana geldi.

Kentte yaşayan 64 yaşında ki S.Ö isimli yaşlı kadın koronavirüs hastalığı şüphesiyle Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kovid 19 testi yaptırdı. Sağlık kuruluşunda bir süre bekleyen yaşlı kadın test sonucu çıkmadan evine dönmek için yola çıktı. Otobüse durağına giden S.Ö bir süre sonra gelen yolcu otobüsüne bindi.


Yaşlı kadının bileğinde kırmızı bilekliği gören bazı yolcular durumdan şüphe edip, otobüs sürücüsüne durumu haber verdi. Otobüs içinde ki yolcular arasında kısa süreli panik çıktı ve otobüs sürücüsü S.Ö'yü polis karakolunun önünde indirdi ve polise durumu ihbar etti.

Polisin 112 sağlık personelini aramasıyla birlikte karakola gelen ambulans yaşlı kadını evine götürdü.

S.Ö.'nün test sonucunun henüz belli olmadığı kırmızı bilekliğinde korona virüs semptomlarını gösterdiği için tedbir amaçlı takıldığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 06.11.2020 19:35
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Anahtar Kelimeler:
KarabükKoronavirüsOtobüste Kırmızı Bileklik Paniği
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