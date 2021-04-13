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Otobüsle şehirler arası seyahat yasağı var mı? 13 Nisan otobüsle seyahat yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Nisan Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kısıtlamaların uygulanacağını açıkladı. Erdoğan’ın yaptığı açıklamadan sonra otobüs ile seyahat yasağı olup olmayacağı merak edilmeye başlandı.

13 Nisan 2021 Salı 20:52
Otobüsle şehirler arası seyahat yasağı var mı? 13 Nisan otobüsle seyahat yasağı var mı?
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Otobüsle şehirler arası seyahat etmek yasak mı?

Yarın saat 19:00 itibari ile şehirler arası seyahat yasağı başlıyor. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu olan haller haricinde şehirler arasında seyahat yapmaya izin verilmeyecek. Otobüs ve özel araçlar ile şehirler arası seyahat yasağıyla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı’nın yayımlayacağı genelge ile belli olacak.

Hafta içinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatler akşam 19;00 ile sabah 05:00 olarak güncellendi.

Hafta sonlarında düşük ile orta riskli olan illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı, hafta içinde olduğu gibi 21:00 ile 05:00 aralarında uygulanacak.

Yüksek risk grubunda olan illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cuma 21:00 ile Cumartesi 05:00 saatleri aralığında, Cumartesi günleri saat 21:00’de başlayarak Pazar günü gün boyu sürecek ve Pazartesi günü saat 05:00’de sona erecek.

Çok yüksek risk grubundaki illerde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı, Cuma günü saat 21:00’de başlayarak Cumartesi ile Pazar günlerinin tamamını kapsayacak. Bu illerde yasak Pazartesi günü saat 05:00’de sona erecek.



Son Güncelleme: 13.04.2021 20:52
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