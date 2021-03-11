Otobanda ölüme meydan okudu

Bursa-İzmir Otobanı Mudanya girişi yakınlarında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen bir motosiklet sürücüsü motosiklet üzerinde yatarak aracını kullanmaya başladı. Motosiklet ile birlikte 130 km hıza ulaşan sürücü yürekleri ağızlara getirdi.

Öte yandan sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almaması ve maskesinin olmaması şaşkınlık yaratırken plakası olmayan motosikleti süren sürücü diğer araçtakiler tarafından kameraya alındı. Görüntülendiğini fark eden sürücü hiç aldırış etmeden yoluna hızla devam etti. İhbar üzerine polis ekipleri sürücüyü yakalamak için harekete geçti.

