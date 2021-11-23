Oto Yedek Parça dükkanı açmak için devlet 150 bin TL destek veriyor!

Sanayide oto yedek parça dükkanı açarak kendi işinin patronu olmak hem de para kazanmak isteyenlere müjde! Oto yedek parça dükkanı açmak isteyenlere devlet tarafından 150 Bin TL destek veriliyor. Seneler boyu ustalık ile çıraklık gerektirmeyen ve oto tamir sanayilerinde de en fazla parayı kazanan kişilerin yedek parça işinde çalışanlar olduğu aşikar. Sıfırdan bir dükkan yerine müşterisini kazanış olan bir oto yedek parça dükkanını devren satılık olarak alabilirsiniz. Fakat satın alma işlemi öncesinde oto yedek parça dükkanı için kar marjını be bu işi yapmakta olan toptancıları önceden bir araştırmanızda fayda var. Bu işi için sermaye, bayilik, iş planı öneği ile KOSGEB desteği olabileceği gibi en çok da cesaretli bir girişimci ruha ihtiyaç vardır.

Oto yedek parça satış dükkanı nasıl açılır?

Oto yedek parça satış dükkanı açmak için ilk önce sermaye miktarlarına göre parçacı dükkanınızın sınırlarını belirlemeniz gerekmektedir. Satışını yapacağınız ürünler birkaç farklı gruba ayrılabilir. Mesela; elinde 50 bin TL sermayesi olup bu işe giriş yapıyorsanız eğer sınırlı sayda ürün satışı yapabilirsiniz.

Otomobiller için bakım ürünleri satışı yapan yedek parça dükkanları nelerdir?

Bu işyerlerinde otomobillerin 10 bin ile 15 bin bakımlarında ihtiyaç duyulan ve sık sık da değişimi yapılan yedek parça satışları yapılmaktadır. Mesela; motor, şanzıman ile fren yağları, filtre, polen filtresi, dizel araçlar için yakıt filtreleri, ön takım düzenleri, balata, disk, rotil, rot başı, salıncak takımı şeklinde ki ürünler bulunmaktadır. Bu işletmeler genellik ile en fazla tercih edilen ve piyasa genelinde de yoğun bulunan Şahin, Doğan, Renault grubu, Opel grubu, Ford grubu otomobiller için ürün getirirler. Yalnız, en fazla sermaye harcayan durum ise aynı marka ve model olan araçların yedek parçalarının birbirlerine uyuşmamasıdır bu konuda da sanayi esnafı parça alım yaptığı toptancısı ile görüşme sağlar ve uyum listesine göre parça temini yapar.

Sürekli değişimi yapılan parçaların satışını yapan bir yedek parça dükkanı açmak

Hemen hemen her bir otomobil grubunun kendine göre bir kronik arıza durumu bulunmaktadır. Bazı sanayi esnafı bu kronik arızalara göre yedek parça satış yaparlar. Mesela; Tempra ile Tipo grubu olan araçların ön takımları çok çabuk bir şekilde dağılmaktadır. Genel olarak radyatör ve soğutma sistemi parçaları, buji, akü, kutup kabloları, elektrik sisteminde marş motoru, şarj dinamosu ile bu parçaların kömürleri, baskı balata ve benzer olan ürünler 2. Grup yedek parça satıcılarının hedefidir.

Belli bir marka grubuna göre açılan işyerleri nelerdir?

Orijinal yedek parça

Tayvan malı olan parça

Çin malı olan 2. Kalite ya da 3. Kalite yedek parçalar

Çıkma ve kullanılmış olan ürünler

Mesela Ford grubu olan araçlar için yedek parça satışı yapan işetmeler vardır ve bunlarda Focus, Fiesta, Escort, Mondeo gibi binek araçlar ile beraber Ducato, Transit ile Toneo gibi ticari olan ve özel bütün arabaların her türlü yedek parçaları vardır. Bu firmalar yetkili servisler ile de aynı doğrultuda çalışmaktadırlar. Yetkili servisin elinde hangi yedek parça mevcut ise özel servislerde de o parçadan bulmak çok kolaydır. Aradaki en büyük fark ise bu özel yedek parça dükkanları aynı parçaları 3 farklı grup içinde satışa sunarlar. Bunlar ise şu şekildedir;

Bunları birbirinden ayıran en önemli özellik ise paradır. Bir otomobile ait olan orijinal yedek parça 1.000 TL iken aynı ürüne ait olan 2. Kalite parça ise yalnızca 700 TL ‘dir ve hatta daha da düşük kalite de olan ürün de 400 TL ‘ye satılmaktadır.

Oto yedek parça bayilikleri nelerdir?

Bazı firmalar kurdukları bayi zincirlerinde yatırımcıya yer verip isim hakkı alırlar. Bakım işlemi, yıkama işlemi, modifikasyon işlemine kadar ek çok farklı alanlarda bayilik veren otomobil firmaları vardır ve yalnızca kendilerine ait olan ürünlerin satışını yapmak amacı ile de franchise veren firmalar da bulunmaktadır. Bu yüzden de girişimci kişilerin önlerine pek çok farklı altenatif çıkıyor. İkinci bir platform da;

Yalnızca yedek parçaya yönelik olarak fren, egzoz, filtre, yağ ile bilye bayilikleri

Belirli olan bir model grubu araçlar için parça satış ortaklıkları

Traktör, kepçe ya da iş makinelerinin tamir edilmesi amacı ile franchisingler sayılmaktadır.

Büyük sanayi sistemlerinde çok fazla müşterinin olduğu ve çok fazla müşteri tarafından tercih edilen yerlerde tek bir markaya ya da tek bir işe yönelmek sizin için en mantıklı davranış olacaktır. Fakat; sanayi alanı küçük ise ve müşteri potansiyeli de tek bir markaya ya da tek bir firmaya çekiliyor ise kazanç alanı daralacağı için çeşitlendirme yapmanız daha mantıklı altenatifler arasındadır.

Oto yedek parça dükkanı açmak için maliyet hesaplaması nasıl yapılır?

Yedek parça alış fiyatı 50.000 TL

Dükkan için dekorasyon maliyeti 20.000 TL

Açılış için yapılacak harcamalar 5.000 TL

Evrak giderleri 1.000 TL

Reklam ile tanıtım giderleri 1.000 TL

Aylık olarak ortalama kire gideri 1.500 TL

Elektrik, su, intenet ile telefon giderleri 500 TL

Eleman çalıştırma masrafı sigorta da dahil olmak üzere 2.500 TL ‘dir.

KOSGEB yedek parça destekleri neler?

KOSGEB Nace kodları dahilinde destek vermektedir. Destek verilen sektörler arasında da yedek parça ve otomobil yedek parça satışı ile benzer olan içeriklerde kod dizinleri bulunmaktadır. Bu kodların bazıları ise şu şekildedir;

45.3: Motorlu kara taşıtlarının parça ile aksesuarlarının ticareti

45.31: motorlu kara taşıtlarının parça ile aksesuarlarının topta ticareti

45.31.10: motorlu kara taşıtlarının aksesuarlarının toptan ticareti ( oto alarm sistemleri dahil olmak üzere motosiklet parça ve aksesuarları hariçtir )

45.31.11: motorlu kara taşıtlarının parçalarının toptan ticareti ( dorse, damper, akü dahil olmak üzere motosiklet parça ve aksesuarları hariçtir )

45.31.12: motorlu kara taşıtı lastiklerinin ve jantlarının toptan ticareti ( motosiklet ile bisiklet lastiği ve jantları hariçtir )

Oto sanayi dükkanlarına KOSGEB tarafından destek veriliyor mu?

Yukarıda söz etmiş olduğumuz nace kodlarından bir tanesine yönelik olarak bir işletme açarsanız eğer yedek parça dükkanınızı kurmadan önce uygun olan iş projenizi hazırlayarak onay alabilirseniz eğer KOSGEB tarafından verilen yedek parça desteğinden faydalanabilirsiniz. Fakat; destek için talebiniz kurum tarafından uygun bulunmaz ise ve hazırlamış olduğunuz projeniz de kabul görmezse hiçbir şekilde girişimci desteğinden faydalanamazsınız. KOSGEB tarafından girişimci kişiliklere verilmekte olan destekten faydalanmak isteyen kişiler için son başvuru tarihi 31 Aralık 2021 şeklinde belirlenmiştir. Yeni yılın girmesi ile birlikte yeni destek başvuruları ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren alınmaya başlayacaktır.