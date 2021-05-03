Oto tamircileri açık mı, kapalı mı? Tamirciler yasaktan muaf mı, çalışıyor mu?

Yasakta oto tamirciler açık mı?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayacak.Oto tamirciler açık olmayacak lakin gerekli durumlarda ilgili yerlere başvurarak izin çıkarıp geçici olarak iş yapabilecekler. Konuya ilişkin yapılan tam açıklama ise şu şekilde:

"Tarımsal araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf değildir. Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılan araçların tamir ve bakımlarını yerine getiren tamir ve bakım atölyeleri ile oto tamircileri kapalı tutulacaktır. Ancak üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından zorunlu durumların oluşması halinde bu işyerleri, kısa süreli ve ilgili arızanın giderilmesi amacıyla kaymakamlığın/kolluğun bilgisi dahilinde geçici olarak açılabilecek, çağrı üzerine ve sadece bahse konu arızanın giderilmesine yönelik hizmet sunabileceklerdir. Bu hizmeti sunmak amacıyla işyerlerine gelmek durumunda olan görevli kişiler, sadece bu faaliyetlerle sınırlı olmak ve güzergah/zamanla uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından geçici olarak muaf olacaklardır"