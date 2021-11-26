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Oto kuaför elemanı maaşı ne kadar? İŞ ilanlarına nereden ulaşılır?

Oto kuaför elemanı ne iş yapmaktadır, 2021 yılı oto kuaför elemanı maaşları ne kadardır? Daha ayrıntılı sorular ve cevapları haberimizde derledik...

26 Kasım 2021 Cuma 14:13
Oto kuaför elemanı maaşı ne kadar? İŞ ilanlarına nereden ulaşılır?
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Oto kuaför elemanı görev tanımı nedir, tam olarak ne iş yapmaktadır, Oto kuaför elemanı 2021 yılı maaşları ne kadardır, bu işte çalışmak için nereden mezun olmak gerekir, Oto kuaför elemanı olmak için gerekli belgeler nelerdir? Gibi soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik…

Oto kuaför elemanı iş tanımı nedir?

Otoların iç dış temizliklerini ve pasta cila işlemlerini yapan kişi ve bu kişinin yaptığı iştir.

Oto kuaför elemanı 2021 yılı maaşları ne kadardır? En düşük ve en yüksek maaşlar nedir?

Oto kuaför elemanı 2021 yılı içerisinde aylık ortalama olarak 3.180 TL civarında maaş almaktadır. Bunun yanında minimum maaş düzeyi ise 2.826 TL olarak belirlenmiştir. Aldıkları maximum maaş ise 3.780 TL olarak kaynaklarda geçmektedir. . Sizde bu maaşları almak istiyor ve bu işte çalışmak istiyorsanız ilanlara İŞKUR üzerinden ulaşabilir ve kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Oto kuaför elamanı olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Oto kuaför elamanı olarak çalışabilmek için gereken asgari eğitim düzeyi okur yazar olmak.

Oto kuaför elamanı ne iş yapmaktadır, işi ile ilgili detaylar nelerdir?

Oto kuaför elamanı olarak çalışan kişiler işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

1-Araçların iç dış temizliklerini yapmak,

2-Pasta cila sürmek,

3-Aracın motorunu yıkamak,

4-jant ve lastikleri temizlemek, Vb görev ve işlemleri yerine getirmek.

Oto kuaför elamanı meslek ana grubu nedir?

Nitelik gerektirmeyen meslekler meslek ana grubuna dahil olarak çalışmaktadırlar.

Oto kuaför elamanı meslek alt ana grubu nedir?

Oto kuaför elamanı temizlikçiler ve yardımcılar meslek alt ana grubuna dahildir.

Oto kuaför elamanı meslek grubu nedir?

Oto kuaför elamanı taşıt temizleyicileri meslek grubuna dahil olarak iş yapmaktadır.

Oto kuaför elamanı meslek grubu nedir?

Oto kuaför elamanı Taşıt Ve Pencere Temizleme İle Çamaşır Yıkama Ve Diğer Elle Yapılan Temizlik İşlerinde Çalışanlar meslek grubuna dahil olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Oto kuaför elemanı meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için sözlükten Oto kuaför elemanı meslek kodu araştırdık. Yaptığımız araştırmaya göre Oto kuaför elemanı meslek kodu 9122.03 olarak belirtilmiştir.

 


Son Güncelleme: 26.11.2021 14:13
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Anahtar Kelimeler:
OtokuaförMaaşIşkur
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