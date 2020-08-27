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Oto Araç Alım Satım Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır? Araç Alım Satım Belgesi Kimlere Verilir?

Araç satışlarında daha sağlıklı bir satış gerçekleştirilebilmesi ve dolandırıcılıkların önüne geçilebilmesi için yeterlilik belgesi alınmaktadır. Yeterlilik belgesi için bazı şartlar aranmaktadır.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:26
Oto Araç Alım Satım Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır? Araç Alım Satım Belgesi Kimlere Verilir?
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Araç satın alma işlemlerimde araç satım yeterlilik belgesi alınması gerekmektedir. Bu belge ile araç satışlarında gerçekleşen dolandırıcılıkların önüne de geçilebilmektedir.  Araç alım satım belgesi mesleki yeterlilik belgesi verebilen kurumlar tarafından belli şartları karşılamaları gerekmektedir.


Araç Alım Satım Belgesi Kimlere Verilir?

  • Sabıka kaydı olmayan kişilere,
  • İflas etmeyen ya da iflası toparlamış kişilere,
  • İflası erteleme kararı almamış olması,
  • Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olması,
  • Lise mezunu veya üstü olması,
  • 18 yaşını doldurmuş olması, 
  • Kurum ya da gelir  vergisi mükellefi olması,
  • Ticaret, sanayi ya da esnaf odasında kayıtlı olması.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:26
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