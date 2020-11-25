Otellerdeki restoranlar açık mı? Hafta içi ve hafta sonları otel restoranları açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelge ile birlikte lokanta ve restoranların gel al ve paket servis dışında hizmet vermeleri yasaklandı. Ancak otellerde konaklayacak olan vatandaşlar bu süreçte otellerin restoranlarının açık olup olmadığını merak etmeye başladılar.
Otellerin restoranları açık mı?
Genelge kapsamında oteller ile konaklama tesislerindeki lokanta ve restoranlar için istisna uygulanacağı ifade edildiği görüldü. Buna göre otel lokanta ve restoranları ile şehirlerarası yollarda hizmet veren konaklama tesislerindeki lokanta ve restoranlar yeme içme hizmeti vermeye devam edecekler.
Son Güncelleme: 25.11.2020 00:58