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Otellerdeki restoranlar açık mı? Hafta içi ve hafta sonları otel restoranları açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinde gel al ve paket servis dışında hizmet verilmesine kısıtlama getirildi. Diğer yandan otellerdeki restoranlarda yeme içme hizmeti verilip verilmediği de araştırılanlar arasında yer aldı...

25 Kasım 2020 Çarşamba 00:58
Otellerdeki restoranlar açık mı? Hafta içi ve hafta sonları otel restoranları açık mı?
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelge ile birlikte lokanta ve restoranların gel al ve paket servis dışında hizmet vermeleri yasaklandı. Ancak otellerde konaklayacak olan vatandaşlar bu süreçte otellerin restoranlarının açık olup olmadığını merak etmeye başladılar.

Otellerin restoranları açık mı?


İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son Covid-19 tedbirleri kapsamındaki genelgede restoran, lokanta, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10.00-20.00 saatleri arasında yalnızca paket servis ya da gel al olacak şekilde açık olacağı ifade edildi. Ayrıca 20.00’dan sonra yalnızca paket servis olarak hizmet verileceği aktarıldı.

 Genelge kapsamında oteller ile konaklama tesislerindeki lokanta ve restoranlar için istisna uygulanacağı ifade edildiği görüldü. Buna göre otel lokanta ve restoranları ile şehirlerarası yollarda hizmet veren konaklama tesislerindeki lokanta ve restoranlar yeme içme hizmeti vermeye devam edecekler.



Son Güncelleme: 25.11.2020 00:58
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OtelIçişleri BakanlığıGenelgeYasakKısıtlamaLokantaRestoran
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