İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Son Dakika
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den...

Otellerde yılbaşı kutlama programları yasaklandı mı?

Yılbaşında otellerde kutlama yapılacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? Yılbaşında otel ve konaklama tesislerinde kutlama organizasyonu yapılacak mı? Otel ve konaklama tesislerinin koronavirüs önlemleri neler? Yılbaşında seyahatler yapılabilecek mi? Yılbaşında kutlamalarını otellerde yapacak vatandaşlar otel ve konaklama yerlerinde koronavirüs salgınında dolayı kutlama yapılıp yapılmayacağını araştırıyorlar.

21 Aralık 2020 Pazartesi 23:08
Otellerde yılbaşı kutlama programları yasaklandı mı?
Takip Et:

Otellerde Yılbaşı Kutlamaları Olacak Mı? Yılbaşında Otel Programları Yasaklandı Mı?

Koronavirüs salgınından kaynaklı olarak virüsün bulaşma riskini azaltmak için Türkiye genelinde yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bundan dolayı vatandaşlar otellerin ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı programlarının olup olmayacağını araştırıyorlar. İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı genelgelerin valiliklere göndermesiyle yılbaşında otel programlarıyla ilgili yeni kararlar alındı.

Otellerde Yılbaşı Kutlanacak Mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yılbaşında bazı otel ve tesislerin yemekli ve müzikli eğlence paketleri satmasından dolayı yeni kararlar alındı. 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede, yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından dolayı otel ve konaklama tesislerinin yılbaşında kutlama programları düzenlemelerine, eğlence, balo düzenlemelerinin kesinlikle yasak olacağı belirtildi.

Yılbaşında tesisler yemekli ve müzikli kutlama, eğlence gibi yapacağı faaliyet kampanyaları ile reklam yapmaları yasak olacaktır. Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde otel ve konaklama yerlerinde disk jokey performansı da dahil canlı müzik organizasyonları düzenlenmesi kesinlikle yasaktır.

Gönderilen genelgede, otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokanta, restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet vermeleri ve bu belirlenen kurallara uyularak faaliyetlerin devam edilmesi kararı alınmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, koronavirüs salgınından kaynaklı alınan tedbirlere uyulmayan yemekli ve müzikli eğlence programlarının da yer aldığı yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapılması ve satışa sunulmasından dolayı durumun değerlendirilmesi kararı alındı.

Genelgede, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel ve konaklama tesisleri için alınan tedbirler ise şu şekilde:

  • Belirlenen sürelerde ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edecek oteller veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ve fiziki sosyal mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olmasından dolayı yılbaşı kutlama programı uygulanmasına, eğlence, balo düzenlenmesi kesinlikli yasak olacaktır.
  • Alınan bu kararlar doğrultusunda otel ve konaklama tesislerinde yılbaşında yemekli ve müzikli eğlence programlarının yapılacağı bilgilerini içeren kampanya ve reklam faaliyetlerinde bulunulmayacaktır.
  • Belirlenen yasak süresinde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecektir.
  • Belirlenen yasak günlerinde otel ve konaklama tesislerinde bulunan müşterilerin bir araya gelerek toplu şekilde bulunmamaları için tedbirler alınmasına, yemek saatlerinde de bu hususlarına özellikle dikkat edilecektir.
  • Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” konulu daha önce illere gönderilen genelge ve Sağlık Bakanlığı “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.
  • Kolluk kuvvetleri tarafından yürütülecek olan denetimlerde, Kimlik Bildirme Kanununun ilgili maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecektir.
  • Vali ve kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.
  • Belirlenen kurallara aykırı şekilde uygulama yapan ve eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

Yılbaşında Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kararı!

Koronavirüs salgınından dolayı yılbaşında tüm ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağının duyurulmasının ardından, İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine genelge gönderdi. Bundan dolayı 31 Aralık saat 21.00'da başlayacak sokağa çıkma yasağının 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 5.00'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Yılbaşında 31 Aralık 2020 saat 21.00’den 4 Ocak 2021 saat 05.00’e kadar kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Bundan dolayı yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Yılbaşında Seyahat Kısıtlaması Uygulanacak Mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı yapılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Aralık 2020 saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Daha önceden belirlenen seyahat kısıtlamalarının yılbaşında da devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında seyahat edecek vatandaşlar için herhangi bir kısıtlama kararı verilmemiştir. İçişleri Bakanlığı’nın yakın zamanda bu konuyla alakalı açıklamalar yapması bekleniyor.



Son Güncelleme: 21.12.2020 23:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yılbaşı2021Yılbaşında Otellerde KutlamaKoronavirüs ÖnlemleriSokağa çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minik Leyla Aydemir cinayetinde şok bir gelişme yaşandı!
Minik Leyla Aydemir cinayetinde şok bir gelişme yaşandı!
Adıyaman'da Balkondan düşen 23 yaşındaki Selda Avcı yaşamını yitirdi
Adıyaman'da Balkondan düşen 23 yaşındaki Selda Avcı yaşamını yitirdi
Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'da hemzemin geçitte feci kaza!
Tekirdağ'da hemzemin geçitte feci kaza!
Ankara Emniyet'i uyuşturucu tacirlerinin peşini bırakmıyor!
Ankara Emniyet'i uyuşturucu tacirlerinin peşini bırakmıyor!
Antalya Konyaaltı'nda 10 bin imza Şehit Astsubay Esma Çevik Parkı için, toplandı
Antalya Konyaaltı'nda 10 bin imza Şehit Astsubay Esma Çevik Parkı için, toplandı

Popüler Haberler

Otellerde yılbaşı kutlama programları yasaklandı mı?
MasterChef kazananı kim oldu, hangi yarışmacı? 21 Aralık MasterChef en yüksek puanı alan yarışmacı kim oldu?
Uyanış Büyük Selçuklu Berkyaruk kimdir? Berkyaruk gerçek tarihte var mıydı?
21 Aralık Epic Games Alien: Isolation nasıl oynanır?
Şeb-i Yelda nedir, ne demek?
Güncel findeks kredi notumu nasıl öğrenebilirim? 2020 Ücretsiz findeks sorgumala yapılır mı?
E devlet ile trafik cezası sorgulama ve online internetten ödeme 2020
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2020 SPK SPL türev araçlar sınavı konuları nelerdir? Spk lisans ücreti
Ritüel nedir? Ritüel yapmak günah mı? Kaç çeşit ritüel vardır?
Denizbank Tobb esnaf nefes kredisi son başvuru tarihi
'Saygı- Bir Ercüment Çözer Dizisi'nden ilk fragman geldi! BluTV Nejat İşler dizisi ne zaman başlayacak?
2020 Komando alımı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? 2020 Komando alımı başvuru şartları
Alışveriş festivalinde Trendyol ve N11 siteleri ne kadar satış yaptı? 11.11 alışveriş günleri rakamları açıklandı!
Ziraat Bankası hesap açmak için gerekli belgeler nelerdir? Ziraat Bankası hesap açma seçenekleri
21 Aralık nar kırma saat kaçta yapılır? Nar kırma duası nedir?
Toki evalırken kredi nasıl çekilir? 2020 Toki için kredi veren bankalar hangileridir?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
Şekerbank tarım kredisi ile damızlık, süt sığırcılığı, büyükbaş hayvan kredisi kampanyaları 2020
2020 Halkbank Ziraatçi kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.