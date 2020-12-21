Otellerde yılbaşı kutlama programları yasaklandı mı?

Otellerde Yılbaşı Kutlamaları Olacak Mı? Yılbaşında Otel Programları Yasaklandı Mı?

Koronavirüs salgınından kaynaklı olarak virüsün bulaşma riskini azaltmak için Türkiye genelinde yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bundan dolayı vatandaşlar otellerin ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı programlarının olup olmayacağını araştırıyorlar. İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı genelgelerin valiliklere göndermesiyle yılbaşında otel programlarıyla ilgili yeni kararlar alındı.

Otellerde Yılbaşı Kutlanacak Mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yılbaşında bazı otel ve tesislerin yemekli ve müzikli eğlence paketleri satmasından dolayı yeni kararlar alındı. 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede, yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından dolayı otel ve konaklama tesislerinin yılbaşında kutlama programları düzenlemelerine, eğlence, balo düzenlemelerinin kesinlikle yasak olacağı belirtildi.

Yılbaşında tesisler yemekli ve müzikli kutlama, eğlence gibi yapacağı faaliyet kampanyaları ile reklam yapmaları yasak olacaktır. Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde otel ve konaklama yerlerinde disk jokey performansı da dahil canlı müzik organizasyonları düzenlenmesi kesinlikle yasaktır.

Gönderilen genelgede, otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokanta, restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet vermeleri ve bu belirlenen kurallara uyularak faaliyetlerin devam edilmesi kararı alınmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, koronavirüs salgınından kaynaklı alınan tedbirlere uyulmayan yemekli ve müzikli eğlence programlarının da yer aldığı yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapılması ve satışa sunulmasından dolayı durumun değerlendirilmesi kararı alındı.

Genelgede, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel ve konaklama tesisleri için alınan tedbirler ise şu şekilde:

Belirlenen sürelerde ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edecek oteller veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ve fiziki sosyal mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olmasından dolayı yılbaşı kutlama programı uygulanmasına, eğlence, balo düzenlenmesi kesinlikli yasak olacaktır.

Alınan bu kararlar doğrultusunda otel ve konaklama tesislerinde yılbaşında yemekli ve müzikli eğlence programlarının yapılacağı bilgilerini içeren kampanya ve reklam faaliyetlerinde bulunulmayacaktır.

Belirlenen yasak süresinde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecektir.

Belirlenen yasak günlerinde otel ve konaklama tesislerinde bulunan müşterilerin bir araya gelerek toplu şekilde bulunmamaları için tedbirler alınmasına, yemek saatlerinde de bu hususlarına özellikle dikkat edilecektir.

Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” konulu daha önce illere gönderilen genelge ve Sağlık Bakanlığı “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

Kolluk kuvvetleri tarafından yürütülecek olan denetimlerde, Kimlik Bildirme Kanununun ilgili maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecektir.

Vali ve kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Belirlenen kurallara aykırı şekilde uygulama yapan ve eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

Yılbaşında Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kararı!

Koronavirüs salgınından dolayı yılbaşında tüm ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağının duyurulmasının ardından, İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine genelge gönderdi. Bundan dolayı 31 Aralık saat 21.00'da başlayacak sokağa çıkma yasağının 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 5.00'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Yılbaşında 31 Aralık 2020 saat 21.00’den 4 Ocak 2021 saat 05.00’e kadar kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Bundan dolayı yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Yılbaşında Seyahat Kısıtlaması Uygulanacak Mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı yapılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Aralık 2020 saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Daha önceden belirlenen seyahat kısıtlamalarının yılbaşında da devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında seyahat edecek vatandaşlar için herhangi bir kısıtlama kararı verilmemiştir. İçişleri Bakanlığı’nın yakın zamanda bu konuyla alakalı açıklamalar yapması bekleniyor.