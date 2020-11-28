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Otellerde lokanta ve restoranlarda yemek yasak mı? Otellerde konaklama ve koronavirüs genelgesi detayları

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında otel, lokanta, restoranlar için getirilen kısıtlamaların neler olduğu merak konusu oldu. Genelgeye göre yeni getirilen kısıtlamalar hangi işletmelere yönelik olduğu merak edilmektedir.

28 Kasım 2020 Cumartesi 20:09
Otellerde lokanta ve restoranlarda yemek yasak mı? Otellerde konaklama ve koronavirüs genelgesi detayları
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve tebliğlerin ardından illere, lokantalara ve konaklama tesislerine genelge yazısı yayınlandı.  Genelgenin detayları merak konusu oldu.

Otellerde Yemek Yasak Mı?

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "konaklama tesislerindeki restoranlar" konusunda genelge yayınladı. Genelgeye göre otel ve konaklama tesislerindeki restoranlar ya da lokantalar sadece konaklayan müşterilere yemek hizmeti verebilmektedir. Bu mekanlarda saat 22: 00'den sonra müzik çalınmayacak ve paket teslim hizmeti verilmeyecektir.

Otellerde Kimlere Yemek Verilebilir?

Genelgeye göre, konaklama tesislerindeki restoran ve lokantalar sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verebilecektir.

22:00’dan Sonra Müzik Yayını Yapılamayacak

Saat 22: 00'dan sonra otel ve konaklama tesislerinin restoran, otel ve diğer salonlarında her türlü müzik çalınmayacaktır Genelgenin detayları şu şekildedir:

Otel ve konaklama tesislerindeki restoran veya restoranlar yemek yerlerine ilişkin kısıtlamalardan muaftır, sadece konaklayan misafirler içindir.

Oteller ve konaklama tesislerindeki restoran veya restoranların paket servis yoluyla satılmasına izin verilmeyecektir.

Bu yerlere yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak ve etkinlikleri artırılacaktır.

Kolluk kuvvetleri tarafından yapılan inceleme sürecinde, "Kimlik Bildirme Kanunu" çerçevesinde bildirimde bulunulan kişilerden otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoran müşterilerinin kendilerine ait olup olmadığı kontrol edilecektir.

"Kimlik Rapor Kanunu" çerçevesinde yapılan tebligat ile otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında herhangi bir tutarsızlık olup olmadığını kontrol edecek.

Müzik yayını (canlı müzik, kayıt dinleme vb. Dahil) hiçbir şekilde yapılmayacaktır.

Vali ve kaymakam, il / ilçe genel Umumi Hıfzıssıhha kararını yukarıdaki genel esaslara göre ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddelerine uygun olarak acilen kabul edecek ve uygulamaya aksaklık neden olacak olaylara engel olunacaktır.

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 20:09
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OtelRestoranLokantaKısıtlamaGenelge
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