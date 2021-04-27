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Oteller tam kapanmada açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramında oteller kapalı mı olacak?

Beklenen karar geldi. Ramazan ayının yarısında tam kapanmanın başlayacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Tam kapanma hangi tarih de başlıyor? Vatandaşların merakları devam ederken otellerin ve restoranların durumu da bilinmiyor. Peki oteller de rezervasyon kabul ediliyor mu? Tam kapanma hakkında merak edilenler haberimizde

27 Nisan 2021 Salı 00:38
Oteller tam kapanmada açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramında oteller kapalı mı olacak?
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 Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları  vatandaşlara açıkladı. 29 Nisan 2021 tarihinde tam kapanmaya gidileceğini duyuran Erdoğan, pandemi sürecinde nasıl yol izlenmesi gerektiğini anlattı. Virüsün hızının artması nedeniyle tam kapanmaya gidilmesini uygun görülmesi üzerine 29 Nisan – 17 Mayısıs tarihleri arası tam kapanma yapılacak.

Oteller kapalı mı?                                                   

Haftalardır hafta sonu yasağı uygulanırken ramazan ayının ortasından bayram sonuna kadar kapanma kararı alınması ile vatandaşların merakları arttı. Kabine toplantısı sonucunda alınan kararlar arasında oteller kapalı mı? sorusu merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı olduğu tarihlerde hizmet vermeye devam eden oteller ve konaklama yerleri tam kapanmada işlerine devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  akşam saatlerinde yapmış olduğu açıklamalarda bütün merakları giderdi. Otel ve konaklama yerlerinin tam kapanma tarihleri aralığında kapalı olacağını bildirdi. Recep Tayyip Erdoğan ‘’ Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.’’ açıklamasını yaptı.

Tam kapanma kararları

Koronavirüsün etkisini arttırması ile alınan tedbirler sıklaştırıldı. Hafta sonu yasağından sonra tam kapanma kararı alındı. 29 Nisan 2021 Perşembe günü akşam 19:00’da başlayan tam kapanma 17 Mayısıs gününe kadar devamlılığını sürdürecek. Belirlenen tarihlerde istisnalar uygulanmayacak şekilde kapanmaya gidilecek.

  • İstisnası bulunacak yerler olan üretim imalat, temizlik sektörleri devamlılığını sürdürecek
  • En önemli unsur olan yiyecek sektörü paket servis hizmetini sürdürecek market zincirleri hafta sonu Pazar günleri kapatılacak
  • Seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımız izin belgeleri ile yola çıkabilecek. Otobüslerin %50 kapasitesi ile yolculuk yapılacak.
  • Oteller ve konaklama yerlerinde önceden yapılmış olan rezervasyonlar, tam kapanma sürecinde teşkil etmeyecek.
  • Devlet memurları yani kamu personeli uzaktan çalışmaya başlayacak.
  • 8. Ve 12. Sınıflar dahil olmak üzere bütün eğitim-öğretime ara verilerek sınavlar için de ertelenme kararı alındı.
  • Yaşlarının uymaması ya da sağlık sebeplerinden ötürü sokağa çıkamayan vatandaşlarımız için VEFA ekipleri hizmet verecek.

Tam kapanma başlama tarihi

Cumhurbaşkanı’nın yapmış olduğu açıklamada söylediği üzere 29 Nisan ve 15 Mayısıs tarihleri arasında tam kapanma ilan edildi. 29 Nisan akşam 19:00’da kısıtlama başlayacak.




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:38
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Anahtar Kelimeler:
Tam KapanmaOtelKonaklamaKabine
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