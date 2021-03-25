Otel'den çıkmaya hazırlanan çiftin cesetleri bulundu!

İstanbul Harbiye'de bulunan bir otelde korkunç bir olay yaşandı. Cumhuriyet caddesinde faaliyet gösteren bir otelde kalan çift, otelden ayrılacakları gün görevliler tarafından odalarından ölü olarak bulundu.
Gelen ihbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin hayatlarını kaybettiğini belirlerken polis ve savcılık incelemesi yapılan çiftte herhangi bir darp veya yaralanma izine rastlanılmadı. Odada yapılan incelemelerde ise uyuşturucu olabileceğinin düşünüldüğü toz maddeler ele geçirilirken bu maddeler tespitinin yapılması için Kriminal Laboratuvar'a gönderildi. Çiftin cansız bedenleri ise kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için ambulanslara alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise otelin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak geniş çapta bir soruşturma başlattı.