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Otel'den çıkmaya hazırlanan çiftin cesetleri bulundu!

İstanbul'da bir otelde kalan çift, otelden ayrılacakları gün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı hayatlarını kaybettiler. Çift, otel görevlileri tarafından odalarında ölü olarak bulundular.

25 Mart 2021 Perşembe 10:18
Otel'den çıkmaya hazırlanan çiftin cesetleri bulundu!
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İstanbul Harbiye'de bulunan bir otelde korkunç bir olay yaşandı. Cumhuriyet caddesinde faaliyet gösteren bir otelde kalan çift, otelden ayrılacakları gün görevliler tarafından odalarından ölü olarak bulundu.

Harbiye'deki otele yerleşen Hiranur Korkmaz(42) ile Muhammet Osman Gürlek(28) isimli kişiler otelden ayrılacakları gün odalarından bir türlü çıkmayınca otel görevlileri durumdan şüphelendiler. Önce kapıyı çalan görevliler içeriden ses duyamayınca bu kez yedek anahtarla odaya girdiler. Görevliler Hiranur Korkmaz'ın yatağın üzerinde Muhammet Osman Gürlek'i ise banyoda yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldular. Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Gelen ihbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin hayatlarını kaybettiğini belirlerken polis ve savcılık incelemesi yapılan çiftte herhangi bir darp veya yaralanma izine rastlanılmadı. Odada yapılan incelemelerde ise uyuşturucu olabileceğinin düşünüldüğü toz maddeler ele geçirilirken bu maddeler tespitinin yapılması için Kriminal Laboratuvar'a gönderildi. Çiftin cansız bedenleri ise kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için ambulanslara alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Polis ekipleri ise otelin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak geniş çapta bir soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 25.03.2021 10:18
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulHarbiyeOtelçiftCeset
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