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Otelde kalan talihsiz adam tabancayla yanlışlıkla kendisini vurdu! Mermi çenesinden girdi alnından çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda Yüksek Kaldırım Caddesi'nde yer alan bir otelde Mehmet Emin Ö. elindeki tabancanın patlamasından dolayı başından yara aldı. Emin Ö. merminin çekirdeği çenesinin altından girerek alnından çıkması sonucunda kan kaybı yaşarken yaralı şekilde lobiye inip yardım istemeyi başardı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 22:44
Otelde kalan talihsiz adam tabancayla yanlışlıkla kendisini vurdu! Mermi çenesinden girdi alnından çıktı
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Beyoğlu'nda bir otel odasında kalan adamın elindeki tabanca patlamasından sonra başından yaralandı ve lobiye inerek yardım istedi. Merminin çekirdeği çene altından girip alnından çıkmasının sonrasında ağır yaralan adam yürüyerek bindiği sedyeyle ambulansa götürüldü.  Hastanede tedavisine başlanılan adamın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Meydana gelen olay dün akşam saat 17:00 civarında baş gösterdi. Yüksek Kaldırım Caddesi’nde yer alan otelde kalan Mehmet Emin Ö. elinde bulunan tabancanın ateş almasından dolayı kafasından yaralandı. Merminin çekirdeği çenesinin altından girip alnından çıkması sonucu kan kaybı yaşayan adam o haliyle lobiye inerek yardım çağırmalarını istedi. Ardından otelin önüne çıkan Mehmet Emin Ö. oturup beklemeye başlarken polis ekiplerince durumu sağlık ekiplerine aktarıldı. Kısa bir zaman sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Mucize denilecek bir şekilde yaşamını yitirmeyen ve sedyeye yürüyerek giden yaralı daha sonrasında ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Polis ekiplerince olay yerine emniyet şeridi çekilerek inceleme başlatıldı. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Mehmet Emin Ö.'nün hayati tehlikesinin ciddi olduğu aktarıldı. Polis olay sonrasında soruşturma başlattı.  



Son Güncelleme: 16.01.2021 22:44
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Anahtar Kelimeler:
PolisBeyoğluIstanbulOtelTabanca
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