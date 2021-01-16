Otelde kalan talihsiz adam tabancayla yanlışlıkla kendisini vurdu! Mermi çenesinden girdi alnından çıktı

Beyoğlu'nda bir otel odasında kalan adamın elindeki tabanca patlamasından sonra başından yaralandı ve lobiye inerek yardım istedi. Merminin çekirdeği çene altından girip alnından çıkmasının sonrasında ağır yaralan adam yürüyerek bindiği sedyeyle ambulansa götürüldü. Hastanede tedavisine başlanılan adamın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Meydana gelen olay dün akşam saat 17:00 civarında baş gösterdi. Yüksek Kaldırım Caddesi’nde yer alan otelde kalan Mehmet Emin Ö. elinde bulunan tabancanın ateş almasından dolayı kafasından yaralandı. Merminin çekirdeği çenesinin altından girip alnından çıkması sonucu kan kaybı yaşayan adam o haliyle lobiye inerek yardım çağırmalarını istedi. Ardından otelin önüne çıkan Mehmet Emin Ö. oturup beklemeye başlarkenekiplerince durumu sağlık ekiplerine aktarıldı. Kısa bir zaman sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Mucize denilecek bir şekilde yaşamını yitirmeyen ve sedyeye yürüyerek giden yaralı daha sonrasında ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Polis ekiplerince olay yerine emniyet şeridi çekilerek inceleme başlatıldı. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Mehmet Emin Ö.'nün hayati tehlikesinin ciddi olduğu aktarıldı. Polis olay sonrasında soruşturma başlattı.