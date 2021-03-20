İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...

Ötanazi nedir, nasıl yapılır? Ötenazi hangi ülkelerde yasaldır? Ötenazinin türleri ve çeşitleri

Ötanazinin ne olduğu merak edilmektedir. Ötanazi, yaşamını sürdüremeyecek kadar güç durumda olan psikolojik veya fiziksel hastalıklara sahip kişilerin ilaç yolu ile yaşamının sonlandırılması işlemine denmektedir.

20 Mart 2021 Cumartesi 05:19
Ötanazi nedir, nasıl yapılır? Ötenazi hangi ülkelerde yasaldır? Ötenazinin türleri ve çeşitleri
Takip Et:

Ötanazi, bir kişinin yaşamına sürdüremeyecek güçlükte bir durumla karşı karşıya olması durumunda kendi isteği doğrultusunda yüksek dozda ilaç ile hayatının sonlandırılması işlemine denmektedir. İki çeşit ötanazi işlemi bulunmaktadır.

Aktif ötanazide genellikle öldürücü dozda ilaçla kişinin yaşamına son verilir. Pasif ötanazide ise makinaya bağlı yaşayan kişilerde makine ile hasta arasındaki ilişki sonlandırılır.

Türkiye’de ötanazi yasal mı?

Türkiye’de ötanazi yasaktır. 5237 sayılı kanun doğrultusunda ötanazi işlemini yapan kişi adam öldürmüş kabul edilir ve müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bazı ülkelerde ötenazi yasal değildir ancak cezası yoktur. ABD’de ise Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde ötanazi yasaldır.

Ötanazi hangi ülkelerde var?

Hollanda

Belçika

İspanya

Lüksemburg

Kanada

Kolombiya

Avustralya

Yeni Zelanda



Son Güncelleme: 20.03.2021 05:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ötanaziYasalmı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahve Falında W harfi görmek ne anlama gelir? Falda W harfi görmenin anlamı
Kahve Falında W harfi görmek ne anlama gelir? Falda W harfi görmenin anlamı
Hava durumu nasıl olacak? 20 Mart 2021 Cumartesi bugün hava nasıl olacak? Günü yurt geneli hava durumu
Hava durumu nasıl olacak? 20 Mart 2021 Cumartesi bugün hava nasıl olacak? Günü yurt geneli hava durumu
Resmi gazete 20 Mart 2021 Cumartesi kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Resmi gazete 20 Mart 2021 Cumartesi kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Tarihte bugün 20 Mart günü neler oldu?
Tarihte bugün 20 Mart günü neler oldu?
Galatasaray adası nerededir? Galatasaray adasına nasıl gidilir?
Galatasaray adası nerededir? Galatasaray adasına nasıl gidilir?
A101 20 - 26 Mart 2021 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kampanyası broşürü
A101 20 - 26 Mart 2021 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kampanyası broşürü

Popüler Haberler

Ötanazi nedir, nasıl yapılır? Ötenazi hangi ülkelerde yasaldır? Ötenazinin türleri ve çeşitleri
5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
Göğüs kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Bitfinex hangi altcoinleri listeden çıkarıyor?
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru formu
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Akbank promosyon 2021 emekli promosyonu ne kadar? Kimler Akbank’tan emekli maaşı alabilir?
Aylık 40 TL ödeme yapın, 12 yıl erken emekli olun! SGK uzmanları açıkladı! İşte erken emeklilik için şartlar
TRT Spor canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Yemin Reyhan kimdir? Gerçek adı nedir? İlayda Altuntaş nereli, yaşı kaç?
2021 Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı aşure günü hangi tarihte?
2021 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı!
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek vizyon tarihi açıklandı!
20 Mart 2021 Cumartesi spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 20 Mart 2021 Cumartesi maç takvimi
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 20 Mart 2021 Cumartesi 1 BTC kaç tl oldu?
Resmi gazete 20 Mart 2021 Cumartesi kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 20 Mart 2021 Cumartesi
Kırmızı Oda TV8 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Kırmızı Oda 29. bölüm canlı izle
Seksenler dizisindeki Gülden karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.