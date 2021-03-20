Ötanazi nedir, nasıl yapılır? Ötenazi hangi ülkelerde yasaldır? Ötenazinin türleri ve çeşitleri

Ötanazi, bir kişinin yaşamına sürdüremeyecek güçlükte bir durumla karşı karşıya olması durumunda kendi isteği doğrultusunda yüksek dozda ilaç ile hayatının sonlandırılması işlemine denmektedir. İki çeşit ötanazi işlemi bulunmaktadır.

Aktif ötanazide genellikle öldürücü dozda ilaçla kişinin yaşamına son verilir. Pasif ötanazide ise makinaya bağlı yaşayan kişilerde makine ile hasta arasındaki ilişki sonlandırılır.

Türkiye’de ötanazi yasal mı?

Türkiye’de ötanazi yasaktır. 5237 sayılı kanun doğrultusunda ötanazi işlemini yapan kişi adam öldürmüş kabul edilir ve müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bazı ülkelerde ötenazi yasal değildir ancak cezası yoktur. ABD’de ise Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde ötanazi yasaldır.

Ötanazi hangi ülkelerde var?

Hollanda

Belçika

İspanya

Lüksemburg

Kanada

Kolombiya

Avustralya

Yeni Zelanda