ÖSYM, KPSS başvurularını almaya başladı

2021 Ağustos ayında KPSS sınavına girecek adaylar için başvuru sürecinin başladığını ÖSYM duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda Ağustos ayında 3 hafta sonu peş peşe yapılacak olan KPSS oturumları için, adayların başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.
2021 KPSS sınav tarihi ne zaman?
Öte yandan KPSS sınavının tüm mezunların katıldığı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos 2021 tarihinde,KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos 2021'de , 2. gün oturumları 8 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.
Son Güncelleme: 28.05.2021 18:00