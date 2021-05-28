ÖSYM, KPSS başvurularını almaya başladı

2021 Ağustos ayında KPSS sınavına girecek adaylar için başvuru sürecinin başladığını ÖSYM duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda Ağustos ayında 3 hafta sonu peş peşe yapılacak olan KPSS oturumları için, adayların başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.

2021 KPSS sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS oturumlarında ilgili olarak oturumlara katılmak isteyen adayların 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında başvurularını yapması gerekiyor. KPSS oturumlarına girmek isteyen adaylar ÖSYM'nin intenet sitesi üzerinden aday işlemleri kısmından başvurularını yaptıktan sonra oturum ücretini banka hesabına yatırması gerekiyor.

Öte yandan KPSS sınavının tüm mezunların katıldığı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos 2021 tarihinde,KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos 2021'de , 2. gün oturumları 8 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.