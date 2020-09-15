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ÖSYM duyurdu! Artık aday kayıt işlemi e devlet üzerinden yapılabilecek

ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından hayata geçirilen yeniliği duyurdu. Aygün, artık adayların ösym'ye kayıt işlemlerini e devlet üzerinden yapabileceklerini açıkladı.

15 Eylül 2020 Salı 17:45
ÖSYM duyurdu! Artık aday kayıt işlemi e devlet üzerinden yapılabilecek
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ÖSYM tarafından her yıl ülke çapında bir çok sınav yapılıyor. ÖSYM'nin yaptığı sınavlara adayların katılabilmesi için adayın bir kez ÖSYM başvuru bürolarına giderek kendisini ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine kayıt ettirmesi gerekiyor.

E DEVLET ŞİFRESİ İLE YAPILABİLECEK


ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada artık adayların ösym'in yaptığı sınavlara kayıt olmak için ösym başvuru bürolarına gitmelerine gerek kalmadığını , bu işlemlerin artık e devlet üzeriden yapılabileceğini duyurdu.

Adaylar ösym'nin aday işlemleri sayfasına kayıt olabilmek için ais.gov.tr adresine girip, oradan da e devlet ile kayıt ol kısmına kendi kimlik numara ve şifrelerini girerek kayıt işlemlerini tamamlayabilir.



Son Güncelleme: 15.09.2020 17:45
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Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Halis AygünÖSYMAday Kayıt IşlemiAisE Devlet
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