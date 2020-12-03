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ÖSYM 2020/14 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı ve tercih kılavuzu

KPSS 2020/14 tercih yapacak kişiler için ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlandı. Tercih yapmak isteyen kişiler, kılavuz doğrultusunda tercihlerini 1 Aralık 2020 ile 7 Aralık 2020 tarihleri arasında yapabilecekler. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, alım yapılacak branşların dağılımı da yer alıyor.

03 Aralık 2020 Perşembe 02:18
ÖSYM 2020/14 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı ve tercih kılavuzu
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Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ihtiyaç listesine göre, sağlık teknisyeni, hemşire, sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi, ebe, iş ve uğraşı terapisti, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti gibi branşlarda çalışabilecek, kriterlere uyan 12 bin sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek. Bu alım ile ilgili detayların yer aldığı 2020/14 tercih kılavuzu adaylarla paylaşıldı. Tercih yapmak isteyen adaylar 1 Aralık 2020 saat 11.00 itibariyle tercihlerini yapabilecekler. Tercih yapma işlemi 7 Aralık 2020 saat 23.59 itibariyle son bulacak.

 

Konuyla ilgili ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzuna saat 11.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 01 - 07 Aralık 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr intenet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

https://www.osym.gov.tr/TR,20735/kpss-202014-saglik-bakanliginin-sozlesmeli-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANAN 12 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN BRANŞ DAĞILIMI

  • Sağlık teknisyeni

  • Hemşire

  • Sağlık teknikeri

  • Psikolog

  • Sosyal çalışmacı

  • Diyetisyen

  • Çocuk gelişimcisi

  • Ebe

  • İş ve uğraşı terapisti

  • Perfüzyonist

  • Dil ve konuşma terapisti



Son Güncelleme: 03.12.2020 02:18
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Anahtar Kelimeler:
KPSSÖSYMSağlık BakanlığıSağlık Personeli
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