Osmanlı Hanedanının Reisi Dündar Abdülkerim Osmanoğlu hayata veda etti

Osmanlı Hanedan Reisi 88 yaşındaki Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu bir süredir tedavi gördüğü Şam'da bulunan bir hastanede hayatını kaybetti.

Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu'nun vefat haberiyle alakalı Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, amcasının ciddi sağlıksal problemlerinin olduğu ve kendilerinin de Suriye-Şam'da savaş ortamında bulunduğunu anlattı. Türkiye'ye getirmek için uğraştıklarını ancak başaramadıklarını anlattı. Bu sebeple üzgün olduklarını anlatırken herkese başsağlığı diledi.

Defin işlemlerinin ne zaman gerçekleşeceği daha sonra duyurulacağı bilgisi geldi.

