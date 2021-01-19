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Osmanlı Hanedanının Reisi Dündar Abdülkerim Osmanoğlu hayata veda etti

Osmanlı Hanedan Reisi 88 yaşındaki Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu bir süredir tedavi gördüğü Şam'da bulunan bir hastanede hayatını kaybetti.

19 Ocak 2021 Salı 01:41
Osmanlı Hanedanının Reisi Dündar Abdülkerim Osmanoğlu hayata veda etti
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Osmanlı Hanedan Reisi 88 yaşındaki Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu bir süredir tedavi gördüğü Şam'da bulunan bir hastanede hayatını kaybetti.

Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu'nun vefat haberiyle alakalı Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, amcasının ciddi sağlıksal problemlerinin olduğu ve kendilerinin de Suriye-Şam'da savaş ortamında bulunduğunu anlattı. Türkiye'ye getirmek için uğraştıklarını ancak başaramadıklarını anlattı. Bu sebeple üzgün olduklarını anlatırken herkese başsağlığı diledi.

Defin işlemlerinin ne zaman gerçekleşeceği daha sonra duyurulacağı bilgisi geldi.



Son Güncelleme: 19.01.2021 01:41
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Anahtar Kelimeler:
Osmanlı HanedanVefat
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