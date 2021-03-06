Osmanlı Askeri rütbeleri nelerdir?

Osmanlı Devleti 1299 Osman Bey tarafından kurulmuştur. Uzun yıllar fetettikleri her toprakta; askeri, idari, eğitim, sağlık, kültür gibi alanlarda varlığını ispat etmiştir.
Osmanlının önemli birlikleri şunlardan oluşuyordu; piyade, süvari, topçu ve istikam birlikleriydi. Osmanlı İmparatorluğu boyunca kurulan tüm orduların en önemli birlikleri arasında şunlar yer aldı:
Akıncılar
Kapıkulu Süvarileri
Yeniçeri Ocağı
Eyalet Kuvvetleri
Askeri Rütbe Sıralaması;
Nefer
Onbaşı
Çavuş
Başçavuş Muavini
Başçavuş
Teğmen – Mülazım-i Sani
Üsteğmen – Mülazım-ı Evvel
Yüzbaşı – Yüzbaşı
Binbaşı – Binbaşı
Yarbay – Kaymakam
Albay – Miralay
Tuğgeneral – Mirliya
Tümgeneral – Ferik-i Sani – 1. Ferik
Orgeneral – Ferik-i Evvel – 2. Ferik
Müşir – Mareşal
Donanma Rütbeleri;
Kaptan-ı Derya
Patron
Kapudane
Kadırga Kaptanı
Tersane Kethüdası