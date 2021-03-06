Osmanlı Askeri rütbeleri nelerdir?

Osmanlı Devleti 1299 Osman Bey tarafından kurulmuştur. Uzun yıllar fetettikleri her toprakta; askeri, idari, eğitim, sağlık, kültür gibi alanlarda varlığını ispat etmiştir.

Osmanlının önemli birlikleri şunlardan oluşuyordu; piyade, süvari, topçu ve istikam birlikleriydi. Osmanlı İmparatorluğu boyunca kurulan tüm orduların en önemli birlikleri arasında şunlar yer aldı:

Akıncılar

Kapıkulu Süvarileri

Yeniçeri Ocağı

Eyalet Kuvvetleri

Askeri Rütbe Sıralaması;

Nefer

Onbaşı

Çavuş

Başçavuş Muavini

Başçavuş

Teğmen – Mülazım-i Sani

Üsteğmen – Mülazım-ı Evvel

Yüzbaşı – Yüzbaşı

Kıdemli Yüzbaşı – Kolağası

Binbaşı – Binbaşı

Yarbay – Kaymakam

Albay – Miralay

Tuğgeneral – Mirliya

Tümgeneral – Ferik-i Sani – 1. Ferik

Orgeneral – Ferik-i Evvel – 2. Ferik

Müşir – Mareşal

Donanma Rütbeleri;

Kaptan-ı Derya

Patron

Kapudane

Kadırga Kaptanı

Tersane Kethüdası