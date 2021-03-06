İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Osmanlı Askeri rütbeleri nelerdir?

Osmanlı Devleti'nde askeri rütbeler nelerdi? Neye göre rütbe verilirdi? Haberin detayları burada..

06 Mart 2021 Cumartesi 13:22
Osmanlı Askeri rütbeleri nelerdir?
Takip Et:

Osmanlı Devleti 1299 Osman Bey tarafından kurulmuştur. Uzun yıllar fetettikleri her toprakta; askeri, idari, eğitim, sağlık, kültür gibi alanlarda varlığını ispat etmiştir. 

Osmanlının önemli birlikleri şunlardan oluşuyordu; piyade, süvari, topçu ve istikam birlikleriydi. Osmanlı İmparatorluğu boyunca kurulan tüm orduların en önemli birlikleri arasında şunlar yer aldı:

Akıncılar

Kapıkulu Süvarileri

Yeniçeri Ocağı

Eyalet Kuvvetleri

Askeri Rütbe Sıralaması;

Nefer

Onbaşı

Çavuş

Başçavuş Muavini

Başçavuş

Teğmen – Mülazım-i Sani

Üsteğmen – Mülazım-ı Evvel

Yüzbaşı – Yüzbaşı

Kıdemli Yüzbaşı – Kolağası

Binbaşı – Binbaşı

Yarbay – Kaymakam

Albay – Miralay

Tuğgeneral – Mirliya

Tümgeneral – Ferik-i Sani – 1. Ferik

Orgeneral – Ferik-i Evvel – 2. Ferik

Müşir – Mareşal

Donanma Rütbeleri;

Kaptan-ı Derya

Patron

Kapudane

Kadırga Kaptanı

Tersane Kethüdası

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 13:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OsmanlıAskeriRütbe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!
Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!
Toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı mı?
Toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı mı?
TSK Hukuk Sınıfı Subay Temini yazılı sınav yeri ve tarihi belli oldu!
TSK Hukuk Sınıfı Subay Temini yazılı sınav yeri ve tarihi belli oldu!
Adalet Bakanlığı'ndan Temizlik Görevlisi Alımı Duyurusu
Adalet Bakanlığı'ndan Temizlik Görevlisi Alımı Duyurusu
Günlük burç yorumları 5 Mart 2021 Cuma
Günlük burç yorumları 5 Mart 2021 Cuma
SGK İdari Para Cezası cezası hesaplama ve indirim dilekçesi örneği
SGK İdari Para Cezası cezası hesaplama ve indirim dilekçesi örneği

Popüler Haberler

KOSGEB genç çiftçilere 30.000 TL hibe veriyor
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Forgotten/unutulmuş film konusu
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmek anlamı, tabiri nedir?
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Jason Momoa Ekranlara Netflix İle Dönüyor!
Hepsiburada efsane Cuma Black Cuma indirimli ürünler listesi
80 TL Elektrik faturası desteği başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır ?
Mazot Gübre - Hububat - Süt - Kırsal Kalkınma - Lisanslı Depoculuk Destek Ödemeleri Tarihleri Açıklandı
Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattı ne zaman hizmete açılacak?
TSK akıllı kart nedir, nasıl başvuru yapılır, hangi belgeler gereklidir?
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Köpeklerin anlatıldığı en iyi film listesi!
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.