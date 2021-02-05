Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı

Düziçi
ilçesine bağlı olan Dümbürdek Mahallesi
’nde birçok pozitif vaka söz konusu. Yeni tip koronavirüs
e karşı daha tedbirli olabilmek için mahalle karantina
altına alındı. Mahalleye tüm giriş çıkışlar kapatılarak bu kişilerin evde kalmaları tembihlendi. Alınan bu önlemlerin 10 gün boyunca geçerli olması planlanıyor. Hıfzıssıhha Kurulu’ndan gelen kararlara göre bu mahallenin giriş ve çıkışlarının 4 Şubat itibarıyla 10 gün boyunca kapalı olacağı söylendi.
Son Güncelleme: 05.02.2021 00:44
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