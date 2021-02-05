Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı

ilçesine bağlı olan’nde birçok pozitif vaka söz konusu. Yeni tipe karşı daha tedbirli olabilmek için mahallealtına alındı. Mahalleye tüm giriş çıkışlar kapatılarak bu kişilerin evde kalmaları tembihlendi. Alınan bu önlemlerin 10 gün boyunca geçerli olması planlanıyor. Hıfzıssıhha Kurulu’ndan gelen kararlara göre bu mahallenin giriş ve çıkışlarının 4 Şubat itibarıyla 10 gün boyunca kapalı olacağı söylendi.