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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı

Osmaniye’de bulunan Düziçi ilçesinde bir mahalle korona nedeniyle karantinaya alındı. Mahalleye karşı hemen tedbir alındı.

05 Şubat 2021 Cuma 00:44
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı
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Düziçi ilçesine bağlı olan Dümbürdek Mahallesi’nde birçok pozitif vaka söz konusu. Yeni tip koronavirüse karşı daha tedbirli olabilmek için mahalle karantina altına alındı. Mahalleye tüm giriş çıkışlar kapatılarak bu kişilerin evde kalmaları tembihlendi. Alınan bu önlemlerin 10 gün boyunca geçerli olması planlanıyor. Hıfzıssıhha Kurulu’ndan gelen kararlara göre bu mahallenin giriş ve çıkışlarının 4 Şubat itibarıyla 10 gün boyunca kapalı olacağı söylendi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:44
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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeDüziçiDümbürdek MahallesiKarantinaMahallede KarantinaKoronavirüs
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