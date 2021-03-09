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Osmaniye'de traktör kazası! 1 ölü

Osmaniye Bahçe'de yaşanan olayda, traktörün engebeli arazide dengesi kaybederek devrilmesi sonucu altında kalan Hasan K. isimli çiftçi yaşamını yitirdi.

09 Mart 2021 Salı 10:12
Osmaniye'de traktör kazası! 1 ölü
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Bir kişinin hayatını kaybettiği traktör kazası Osmaniye Bahçe'de yaşandı.

İlçeye bağlı bir köyde çiftçilik yapan Hasan K. isimli vatandaş tarlasına traktörüyle giderken, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle kaza yerine 112 sağlık personeli ve jandarma sevk edildi.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen ekipler traktörün altında sıkışan Hasan K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı



Son Güncelleme: 09.03.2021 10:12
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Anahtar Kelimeler:
Traktör KazasıOsmaniyeBahçe
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