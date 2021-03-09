Osmaniye'de traktör kazası! 1 ölü

Bir kişinin hayatını kaybettiği traktör kazası Osmaniye Bahçe'de yaşandı.

İlçeye bağlı bir köyde çiftçilik yapan Hasan K. isimli vatandaş tarlasına traktörüyle giderken, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle kaza yerine 112 sağlık personeli ve jandarma sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler traktörün altında sıkışan Hasan K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı