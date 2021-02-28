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Osmaniye'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 kişiden 1'i tutuklandı!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan bir ağıldan 9 tane küçükbaş hayvanı çalan 4 şüpheli şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbes kaldı.

28 Şubat 2021 Pazar 23:27
Osmaniye'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 kişiden 1'i tutuklandı!
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Osmaniye ilinin Düziçi ilçesinde 9 küçükbaş hayvanı çalan 4 şüpheli şahıs polis ekiplerinin kovalamalarının ardından kıskıvrak yakalandı. Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 9 küçükbaş hayvan çalan 4 şüpheli, polis tarafından kovalama sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düziçi ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’ndeki bir ağıldan 9 tane küçükbaş hayvan çalan 4 şüpheli şahıs, kamyonetlerine yükledikleri hayvanlarla olay yerinde kaçtı. Hayvanlarını yerinde bulamayan sahiplerinin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri hayvanları çalan şahısların il merkezine doğru kaçtıklarını tespit etmelerinin üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini bilgilendirdi. İl merkezinde kamyoneti seyir halindeyken gören ekipler, sürücüye dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına rağmen sürücü kaçmaya başladı. Birkaç kilometre süren kovalamanın ardından şüpheliler K.A.(29), M.B. (24), S.Ç (47) ve S.Ç (36), kamyonetteki hayvanlarla beraber kıskıvrak yakalandı. Çalınan 9 tane küçükbaş hayvan sahiplerine teslim edilmeleriyle beraber kovalamacının  sonunda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden M.B. isimli şahıs tutuklu yargılanırken diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bu olayla beraber şüphelilerin, ilçedeki çok sayıda hırsızlık olayın karıştıkları ve bu suçlardan emniyette kayıtlarının olduğu bildirildi.



Son Güncelleme: 28.02.2021 23:27
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Hayvan HırsızlığıDüziçiOsmaniyeOsmaniye Küçükbaş Hırsızlığı
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