İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Osmaniye'de korkunç cinayet! Kocasını ve görümcesini öldürdü

Osmaniye bulunan Köyyeri köyünde Gülten Usta adlı bir genç kadın eşini ve eşinin kız kardeşini uyudukları sırada tüfek ile vurarak öldürdü.

10 Haziran 2021 Perşembe 13:10
Osmaniye'de korkunç cinayet! Kocasını ve görümcesini öldürdü
Takip Et:

Osmaniye’de meydana  gelen olayda edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Köyyeri köyünde gerçekleşen olayda Gülten Usta adlı bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle 27 yaşındaki kocası Süleyman  Usta ve görümcesi 18 yaşındaki Ela Usta uyurken av tüfeği ile başlarından vurdu. Olayın gerçekleşmesinden sonra silah seslerini duyan kadının kayınvalidesi ise hemen kendini dışarı atarak kurtuldu. Olayın gerçekleşmesinden sonra Gülten Usta jandarmayı arayarak kendini ihbar etti. Kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdüğünü jandarma ekiplerine bildirdi.

KATİL EŞ KENDİNİ İHBAR ETTİ

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve jandarma intikal etti. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde silahla vurulan Süleyman Usta ve Ela Usta'nın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Jandarma ekipleri kendinin ihbar ederek kocasını ve görümcesini öldüren Gülten Usta'yı gözaltına aldı.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİLER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Öte yandan hayatlarını kaybeden Süleyman Usta ve Ela Usta'nın cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Son Güncelleme: 10.06.2021 13:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde bakım aylığı nedir?
Evde bakım aylığı nedir?
Günlük burç yorumları; 7 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 7 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumları
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?
Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?
Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın?
Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın?
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?

Popüler Haberler

İstenmeyen mesajları telefondan engelleme nasıl yapılır? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru için gerekli belgeler 2021
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Yağlı saçlar için evde hazırlayabileceğiniz doğal saç maskesleri 2021
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bugün hangi maçlar var, 10 Haziran 2021 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında?
Kanal D'de 10 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? Kanal D 10 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
10 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Teşkilat Mete kimdir? Mesut Akusta biyografisi
Eşkıya filmi ne zaman çekildi? Eşkıya filmi konusu ve oyuncuları
2008’den önce sigortalı olan SSK’lı engelli çalışanların erken emekliliği
Hava durumu nasıl olacak? 7 Haziran 2021 Pazartesi yarın hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Sihirli Annem dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Cemre Demircan kimdir?
Akrep yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Akrep yeni bölümde neler olacak?
Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? Haziran 2021 SGK rapor sorgulama işlemleri
TV 8'de 10 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? TV 8 10 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanı izle - Kırmızı Oda 11 Haziran 2021 Cuma özeti
Bir Zamanlar Kıbrıs 10. bölüm fragmanı izle - Bir Zamanlar Kıbrıs 10 Haziran 2021 Perşembe özeti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.