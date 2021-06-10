Osmaniye'de korkunç cinayet! Kocasını ve görümcesini öldürdü

Osmaniye’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Köyyeri köyünde gerçekleşen olayda Gülten Usta adlı bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle 27 yaşındaki kocası Süleyman Usta ve görümcesi 18 yaşındaki Ela Usta uyurken av tüfeği ile başlarından vurdu. Olayın gerçekleşmesinden sonra silah seslerini duyan kadının kayınvalidesi ise hemen kendini dışarı atarak kurtuldu. Olayın gerçekleşmesinden sonra Gülten Usta jandarmayı arayarak kendini ihbar etti. Kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdüğünü jandarma ekiplerine bildirdi.

KATİL EŞ KENDİNİ İHBAR ETTİ

ÖLDÜRÜLEN KİŞİLER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve jandarma intikal etti. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde silahla vurulan Süleyman Usta ve Ela Usta'nın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Jandarma ekipleri kendinin ihbar ederek kocasını ve görümcesini öldüren Gülten Usta'yı gözaltına aldı.

Öte yandan hayatlarını kaybeden Süleyman Usta ve Ela Usta'nın cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.