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Osmaniye'de gerçekleşen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı

Osmaniye'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken , 4 kişi ise yaralandı.

10 Mart 2021 Çarşamba 00:10
Osmaniye'de gerçekleşen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı
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Osmaniye’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Gaziantep-Osmaniye Otoyolu 8. Kilometresinde sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen bir tıra başka bir tır arkadan çarptı. Kazaya karışan tıra yine seyir halinde olan bir kamyon çarparken kamyonun kasası koparak metrelerce öteye savruldu.

Öte yandan kazayı fark eden bir araç kazaya karışmamak için fren yapınca araca arkadan gelen yüklü bir tır çarparak zincirleme trafik kazası oluştu.

5 aracın karıştığı kazada toplam 5 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi  intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken daha sonra hastaneye kaldırıldılar. Yaralılardan durumu ağır olan Abdullah Rona adlı kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan zincirleme kazada otoyol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol trafiğe açılarak trafik akışı sağlandı.



Son Güncelleme: 10.03.2021 00:10
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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeKaza
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