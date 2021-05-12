İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Osmaniye'de evi soymak için giren kadınlar gizli kameraya yakalandı!

Osmaniye’de bir eve girerek 10.000 Türk Lirası değerinde ziynet eşyalarını çalan 2 kadını, evde bulunan 2 adet gizli kamera ele verdi. Kameralardan yüzü tespit edilen kadınların birisi yakalandı diğer kadın için ise çalışmaların sürdüğü bilgisi verildi. İşte detaylar...

12 Mayıs 2021 Çarşamba 20:16
Osmaniye'de evi soymak için giren kadınlar gizli kameraya yakalandı!
Takip Et:

Osmaniye merkez Esenevler Mahallesi’nde ikamet eden öğretmen çift evlerine döndükleri esnada evin dağıtılarak ziynet eşyalarınınsa olmadığını gördü.

Hırsız girdiği düşüncesi ile odalara konulan gizli kamera kayıtlarını seyreden çift, iki kadının eve girerek ziynet eşyalarını çaldıklarını gözlemledi.

Evlerine hırsız girdiğini anlayan çift, polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelemelere başladı.

Görüntülerden tespit edildiler

Evdeki kamera sayesinde görüntüleri incelikle seyreden polisler hırsızlık şüphelisi olan iki kadının E.K. ve B.U. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar doğrultusunda yapılan fiziki takip sonrasında E.K. isimli kadın yakayı ele verdi.

Biri tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevinin yolunu tuttu.

Henüz yakalanamayan B.U. isimli kadın çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 20:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KadınKameraHırsızOsmaniye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan Bayramı hutbesi 13 Mayıs
Ramazan Bayramı hutbesi 13 Mayıs
Pendik Kaynarca metro inşaatında patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?
Pendik Kaynarca metro inşaatında patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?
Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
ŞOK 14-18 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK 14-18 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu!
Yarın Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 13 Mayıs Diyanet il il bayram namazı vakitleri
Yarın Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 13 Mayıs Diyanet il il bayram namazı vakitleri
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması kim kazandı? Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 2021 final sonuçları
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması kim kazandı? Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 2021 final sonuçları

Popüler Haberler

Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar?
Ramazan Bayramı hutbesi 13 Mayıs
Pendik Kaynarca metro inşaatında patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?
Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mayıs 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2021
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Bim ürünlerinden Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Bir Zamanlar Kıbrıs TRT 1 bölüm izle tek parça! Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm izle!
Tam Kapanmada Çağla Şikel'den Spor Paylaşımı
Kadir Gecesi alametleri neler? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 9 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 13 Mayıs 2021 Perşembe
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Mayıs 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Valorant Kopya modu nedir, nasıl oynanır? Valorant Kopya modu ne zaman gelecek?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bankaların güncel kredi faiz oranları 13 Mayıs 2021 Perşembe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.