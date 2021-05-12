Osmaniye'de evi soymak için giren kadınlar gizli kameraya yakalandı!

Osmaniye merkez Esenevler Mahallesi’nde ikamet eden öğretmen çift evlerine döndükleri esnada evin dağıtılarak ziynet eşyalarınınsa olmadığını gördü.

Hırsız girdiği düşüncesi ile odalara konulan gizli kamera kayıtlarını seyreden çift, iki kadının eve girerek ziynet eşyalarını çaldıklarını gözlemledi.

Evlerine hırsız girdiğini anlayan çift, polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelemelere başladı.

Görüntülerden tespit edildiler

Evdeki kamera sayesinde görüntüleri incelikle seyreden polisler hırsızlık şüphelisi olan iki kadının E.K. ve B.U. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar doğrultusunda yapılan fiziki takip sonrasında E.K. isimli kadın yakayı ele verdi.

Biri tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevinin yolunu tuttu.

Henüz yakalanamayan B.U. isimli kadın çalışmalarının sürdüğü belirtildi.